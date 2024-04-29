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Справа Сольського: ще троє підозрюваних отримали запобіжні заходи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Сольського: ще троє підозрюваних отримали запобіжні заходи
Міністр отримав підозру за оборудки із землею
фото з відкритих джерел

До одного зі співорганізаторів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрали запобіжні заходи ще трьом підозрюваним у справі щодо заволодіння землею у Сумській області. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

«26 – 29 квітня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних у справі щодо заволодіння землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спроби заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн.

Так, до одного зі співорганізаторів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави. До одного з пособників застосовано – тримання під вартою із заставою у 5 млн грн та іншого пособника – застава у розмірі 7,5 млн грн.», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею.

Згодом стало відомо, що засідання Вищого антикорупційного суду України у справі обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики Миколі Сольському перенесено. Причиною цьому стало те, що міністр повинен взяти участь у роботі Верховної Ради.

23 квітня, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. 

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Теги: Вищий антикорупційний суд Микола Сольський

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