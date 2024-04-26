Стефанчук повідомив, коли парламент розгляне відставку міністра Сольського

Руслан Стефанчук: «Свою політичну роботу парламент зробить, і на найближчому засіданні ми розглянемо це питання»

На найближчому засіданні парламенту народні депутати розглянуть заяву від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

«Що стосується, вірно, шановного пана міністра, так, ми отримали заяву, як я повідомив в своїх соціальних мережах, це прохання міністра. А далі це, звісно, питання вже відповідних правоохоронних і судових органів. І я хочу, щоб всі чітко зрозуміли, що для нас дуже важливо, щоб в демократичній країні крапку у будь-яких таких спорах, у будь-яких переслідуваннях ставили саме судові органи. І тому свою політичну роботу парламент зробить, і на найближчому засіданні ми розглянемо це питання» – сказав Стефанчук.

23 квітня, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

До слова, згодом стало відомо, що міністр Сольський написав заяву на звільнення.

ВАКС у п'ятницю, 26 квітня, обрав запобіжний захід міністрові аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 75,7 млн грн.

Сьогодні за Сольського сьогодні було внесено заставу