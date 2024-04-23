Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міністр отримав підозру за оборудки із землею: викрито схему

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр отримав підозру за оборудки із землею: викрито схему
Наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину

До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру

Чинного міністра і ексголову аграрного комітету Верховної Ради викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Міністр отримав підозру за оборудки із землею: викрито схему фото 1

Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Міністр отримав підозру за оборудки із землею: викрито схему фото 2

Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю.

При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Міністр отримав підозру за оборудки із землею: викрито схему фото 3

Наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину.

Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

НАБУ не називає прізвища міністра, але за даними ЗМІ,  мова може йти про міністра аграрної політики Миколу Сольського. У серпні 2019 року Сольський, будучи нардепом від «Слуги народу», очолив комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради ІХ скликання. У березні 2022 року він був призначений на посаду міністра.

Раніше повідомлялося, що НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Ради Демчака

Теги: арешт прокурор розшук Держгеокадастр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Онищенку призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Вже не на коні: ВАКС засудив Онищенка до 15 років тюрми
5 квiтня, 09:53
Оборонні фортифікації на території Одеської області
Будівництво оборонних укріплень. Глава Одещини дав обіцянку антикорупціонерам
25 березня, 21:45
Трамп вніс $175 млн застави, щоб уникнути арешту своїх активів
Трамп вніс $175 млн застави, щоб уникнути арешту своїх активів
2 квiтня, 07:14
Від 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард
Суд виніс вирок для киянина, який запустив феєрверк і налякав цим сусідів
3 квiтня, 15:20
Еймі Гарріс (праворуч) виходить із федерального суду Манхеттена в Нью-Йорку у вівторок
Викрадачка щоденника доньки Байдена отримала вирок у суді
11 квiтня, 05:27
Усі троє митників, підозрюваних у хабарництві, свою провину заперечують
Голова Митної служби Молдови подав у відставку через корупційний скандал
5 квiтня, 14:13
«Журналісти ставали жертвами безпосередніх розстрілів, артилерійських обстрілів прифронтової території, ракетних ударів по Україні»
Злочини росіян проти журналістів. Страшна статистика Офісу генпрокурора
9 квiтня, 20:01
Обов'язкова військова служба не буде стосуватися осіб непридатних до військової служби
Військова служба може стати обов'язковою для роботи у державному секторі: законопроєкт
10 квiтня, 12:31
Нещодавно Данилевичу оголосили підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії
Суд обрав запобіжний захід протоієрею УПЦ Миколі Данилевичу
17 квiтня, 22:08

Політика

Рада готується звільнити відразу сімох членів Рахункової палати
Рада готується звільнити відразу сімох членів Рахункової палати
Міністр отримав підозру за оборудки із землею: викрито схему
Міністр отримав підозру за оборудки із землею: викрито схему
ISW повідомив, що завадить росіянам здійснити контрнаступ на Донеччині
ISW повідомив, що завадить росіянам здійснити контрнаступ на Донеччині
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
Україна веде перемовини щодо чотирьох батарей Patriot
Україна веде перемовини щодо чотирьох батарей Patriot
Україна домовилася із США про постачання ракет Atacms
Україна домовилася із США про постачання ракет Atacms

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)
19K
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)
15K
Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення
14K
У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
11K
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
8092
Білоруський доброволець розповів, як чоловікам у тилу потрібно готуватися до служби

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua