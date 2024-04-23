Вищий антикорупційний суд конфіскував активи колаборанта Балицького

Балицький став гауляйтером Запорізької області ще в травні 2022 року

Раніше Міністерство юстиції України запустило процес конфіскації майна гауляйтера Балицького

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи колаборанта та гауляйтера так званої «адміністрації» на окупованій частині Запорізької області Євгена Балицького, а також його родичів – батька і сина. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Так, рішенням суду в дохід держави стягнено:

нерухоме майно (квартири, житловий будинок, земельні ділянки в місті Мелітополь, що нині в окупації);

чотири легкових авто;

саморобне туристичне судно;

кошти на банківських рахунках;

чотири повітряних судна моделі Cessna172RG;

одне повітряне судно типу Model 76, Duchess.

А також йдеться про корпоративні права у дев’яти компаніях: ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат», ПП «Рекламна агенція «Бріз», ТОВ «Бастіон М-70», ТОВ «Лігіон», ТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-Плюс», ТОВ «Аквабіом», ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання», ПрАТ«Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Салют», ТОВ «Авіаційна група». За даними «Центру протидії корупції», загальний статутний фонд фірм складає майже 130 млн грн.

Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави активи колаборанта Балицького та його родини фото: Facebook/Мін'юст

Водночас ВАКС відмовив Мін’юсту в частині стягнення в дохід держави 10% частки у статутному капіталі ТОВ «Бастіон М-70». На думку позивача, нею опосередковано володіє батько Балицького.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України запустило процес конфіскації майна, призначеного Росією керувати окупованою частиною Запорізької області Євгена Балицького і членів його родини.

Нагадаємо, очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засудили до 15 років тюрми.

До слова, про призначення Балицького «гауляйтером» Запорізької області окупанти заявили 9 травня 2022 року. Згодом СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі.

Додамо, що Євген Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.