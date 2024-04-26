Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру Сольському

Міністр агрополітики Микола Сольський буде під вартою до 24 червня

Суд призначив Сольському тримання під вартою з можливістю вийти під заставу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід міністру аграрної політики Миколі Сольському. Зокрема, йому призначили тримання під вартою на 60 днів з можливістю вийти під заставу в понад 75 млн грн. Про це повідомляє журналістка hromadske із зали суду.

Згідно з рішенням суду, Сольський залишатиметься під вартою до 24 червня. Якщо ж він внесе 75 млн грн застави, до міністра застосують низку процесуальних обов’язків:

прибувати до суду за кожним викликом,

не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора/судді,

не спілкуватися зі свідками (зокрема й із заступником Маркіяном Дмитрасевичем, якого теж підозрюють у межах цього провадження),

здати документи для виїзду за кордон.

Сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою з можливістю внесення застави у трохи більш як 200 млн грн. Це пояснювали різними ризиками, зокрема, втечі. Мовляв, Сольський як батько трьох неповнолітніх дітей і як високопосадовець, який має закордонні відрядження, може вільно покинути Україну, розуміючи, що йому загрожує реальне покарання у межах цієї справи.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею.

Згодом стало відомо, що засідання Вищого антикорупційного суду України у справі обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики Миколі Сольському перенесено. Причиною цьому стало те, що міністр повинен взяти участь у роботі Верховної Ради.

23 квітня, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

До слова, згодом стало відомо, що міністр Сольський написав заяву на звільнення.