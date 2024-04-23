Земельна драма міністра Сольського. До чого тут Сталін?

Чому скандал з підозрою міністру вибухнув саме зараз – у надважливий момент аграрних переговорів з Варшавою та Брюсселем?

Поки політичними кулуарами активно гуляють чутки про кадровий землетрус в уряді, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура втрутилися в цей процес з геть несподіваного боку.

Вранці 23 квітня САП повідомила про підозру ексголові аграрного комітету, а нині міністру щодо участі у складі злочинної групи, яка протиправно заволоділа державними землями на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. га та пробувала заволодіти ще близько 3,3 тис. га. До цієї групи, окрім міністра, записують топпосадовців органів Держгеокадастру, а також осіб, які контролювали діяльність цих органів.

Міністра аграрної політики Миколу Сольського підозрюють в участі у складі злочинної групи

Прокуратура традиційно не назвала прізвища підозрюваного міністра, але очевидно було, що йдеться про главу Міністерства аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. Власне, й сам Сольський оперативно відреагував на звинувачення пресрелізом, зазначивши, що події, про які згадують антикорупційні органи, стосуються періоду 2017-2018 рр., коли він ще працював адвокатом і не займався політикою. Міністр зауважив, що йдеться про давній судовий спір, а він зі свого боку гарантує максимальну відкритість для правоохоронців. Урядовець утримується від будь-яких натяків на те, що за справою проти нього стоять якісь вороги та жодним чином публічно не дає оцінок роботі НАБУ та САП.

«Главком» розбирався, які «скелети» стоять «у шафі» міністра та чому гучні звинувачення на адресу очільника одного з ключових міністерств спливли саме зараз?

«Схема»

За версією слідства, окрім Сольського, підозри одержали й колишні голова Держгеокадастру України і керівник управління Держгеокадастру у Сумській області; двоє кураторів органів Держгеокадастру, директор аграрного холдингу – всього 12 осіб. Кримінальне провадження у справі НАБУ розпочало ще у 2019 році.

Початок схеми, яку правоохоронці трактують як злочинну, припав на 2017 рік. Слідство вважає, що тодішній власник низки агрокомпаній Микола Сольський у змові з тодішнім головою Держгеокадастру та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею в інтересах приватного агрохолдингу. Йшлося про ділянки, які перебували у користуванні двох держпідприємств на Сумщині. Власне, той факт, що у цьому були замішане керівництво Держгеокадастру, і викликав інтерес саме НАБУ.

Тут треба перервати сюжетну лінію Антикорупційного бюро і розповісти, якими саме господарствами володів теперішній підозрюваний міністр. Перед походом до парламенту Сольський задекларував, що є кінцевим бенефіціаром кількох компаній: ТОВ «Агро-Лучки» (йому належало 18,73% капіталу). Також частки у цій фірмі мали син екссудді Конституційного суду Олександр Баулін і колишній заступник голови секретаріату президента Ющенка Ігор Пукшин. Баулін, Пукшин та Сольський є співзасновниками «Українського аграрного холдингу» – групи компаній, яка спеціалізується на вирощуванні зернових, молочному тваринництві); ТОВ «Наташа-Агро» (18,73% капіталу); ТОВ «Малодівицьке хлібоприймальне підприємство» (18,73% капіталу); ТОВ «Рожнівка-Агро» (18,73% капіталу). Станом на 23 квітня 2024 року, перераховані підприємства входять до групи згаданого «Українського аграрного холдингу».

Крім цього, у 2018 році, за рік до позачергових парламентських виборів, Сольський був співвласником ТОВ «Промвагонтранс». Його компаньйоном також рахувався перший глава Офісу президента Зеленського Андрій Богдан. До речі, нині Андрій Богдан є співзасновником ТОВ «Агро-Лучки», дивіденди з якого продовжує декларувати міністр Сольський. Наприклад, за 2023 рік сума дивідендів склала 16,6 млн грн.

Бізнес-компаньйоном нинішнього міністра Сольського був колишній голова Офісу президента, нині опальний Андрій Богдан

Отже, зафіксуймо: у нинішнього міністра агрополітики вибудувалися давні бізнесові відносини з досить впливовими людьми у політичних колах.

Повертаємося до свіжих корупційних викриттів, оприлюднених НАБУ. За даними правоохоронців, схема із заволодіння державними землями у Сумській області реалізовувалась у кілька етапів. Спочатку її учасники забезпечили знищення документів, на підставі яких держпідприємства начебто мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами. Аби унеможливити передачу землі стороннім особам, її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено.

Якщо заглибитися у судовий реєстр, то йдеться про державне підприємство «Дослідне господарство «Іскра» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук (ДП «ДГ «Іскра») та державне підприємство «Дослідне господарство «Агрофірма «Надія» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук (ДП «ДГ «АФ Надія»).

Далі нібито «самовільно зайняті» землі двох ДП посадовці Держгеокадастру на Сумщині передали у приватні руки заздалегідь визначеним громадянам – зокрема, ветеранам АТО – під виглядом реалізації їхнього права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр., як вважає НАБУ, учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак цьому завадили антикорупційні органи.

Фірма, до якої побігли новоспечені власники землі віддати свої ділянки в оренду, прописана у Сумській області. Це – ТОВ «Агрофірма «Довіра 2008» зі статутним капіталом 1,2 млн грн. Нею володіє сумчанин Дмитро Калашник. За відомостями аналітичної системи Youcontrol, «Агрофірма «Довіра 2008» входить у групу агрохолдинга «Авіс УкрАгро», земельний банк якого понад 20 тис. га. «Авіс УкрАгро» контролюється родиною бізнесменів Калашників.

На початку квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд відмовився скасовувати арешт 66 земельних ділянок, які було відібрано у ДП «ДГ «Іскра» і ДП «ДГ «АФ Надія». Феміда наголосила: арешт законний, земельні ділянки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні НАБУ.

Версія міністра-юриста-аграрія Сольського

Слідство стверджує, що ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», які були створені в 1991 році, є правонаступниками Елітно-насінницького радгоспу «Іскра» та Елітно-насінницького радгоспу ім. Леніна. Юридична команда Сольського своєю чергою стверджує: це не так, і відповідно державні підприємства не володіють жодними правовстановлюючими документами на вказані земельні ділянки і не мають жодних зареєстрованих речових прав на них. Ба більше – два радгоспи, що утворилися у 1984 р., також не мали права постійного користування на ці земельні ділянки. Взагалі вперше землі, які зараз є предметом уваги антикорупційних органів, виділялись у користування артілі ім. Сталіна у 50-ті роки минулого століття. Слідство вважає, що саме ця артіль, яка з того часу пройшла крізь низку реорганізацій, є попередником «Іскри» та «Надії».

Противники подібної логіки вказують на те, що такого зв’язку нема. Вони стверджують, що останні 50 років в Україні (зокрема, в УРСР) діяло законодавство, згідно з яким всі підприємства мають отримати документи на право користування земельними ділянками. Без цього приступати до використання земельної ділянки було суворо заборонено. Втім, жодних державних актів встановленого зразка елітно-насінницькі радгоспи не мали.

Слідство вважає, що за «ДГ «Іскра» та «ДГ «АФ Надія» земельні ділянки закріпила Національна академія аграрних наук. Однак команда Сольського стверджує, що в Україні не було законодавства, яке б дозволяло академії розпоряджатися землями державної власності. І вказує, що факти відсутності у держпідприємств прав постійного користування підтверджуються кількома рішеннями судів, зокрема, й Верховного.

Чому все вибухнуло зараз?

Микола Сольський є одним зі старожилів команди Володимира Зеленського. У 2019 році він очолив парламентський аграрний комітет та запам’ятався тим, що з боями провів через Верховну Раду законопроєкт про продаж землі. Його призначення міністром у березні 2022-го (а це початок великої війни) спостерігачі сприйняли як «нагороду» за ухвалення цього дуже важливого для Банкової законопроєкту. Такий кар’єрний ріст Сольського, який є юристом з цивільного права та до потрапляння у парламент активно займався агробізнесом, мав дещо парадоксальний вигляд.

Нюанс у тому, що до «Слуг народу» Сольського привів його вищезгаданий бізнес-компаньйон та колишній очільник Офісу президента Андрій Богдан. Зарозумілий та конфліктний Богдан доволі швидко потрапив в опалу у Володимира Зеленського, який знайшов собі нового фаворита – Андрія Єрмака. Але позиції Сольського, який пішов на підвищення у Кабмін, стали тільки міцнішими. На відміну від його попередника Романа Лещенка, який був засвічений у мутних історіях, нинішній міністр скандалів уникав.

Утім, прізвище Сольського останнім часом стало фігурувати у списку тих міністрів, яких найближчим часом начебто могли попросити на вихід. Ба більше, ще з минулого року ходять непідтверджені нічим розмови, що аграрне міністерство у рамках чергової реформи уряду можуть знову ліквідувати та схрестити з Міністерством економіки. Такий експеримент вже проводився в уряді Олексія Гончарука, але був визнаний невдалим, і ці органи врешті розпарували назад.

Показово, що у день висунення підозри Сольському профільний парламентський комітет, який він колись очолював, звернувся до президента та прем’єр-міністра щодо збереження існуючого Міністерства аграрної політики та продовольства. Один з аргументів депутатів – зобов’язання, які Україна взяла на себе щодо членства в ЄС, у рамках яких українському законодавству необхідно буде повністю відповідати європейському у сфері сільського господарства.

Якщо відкинути політичний аспект, то тут важко не погодитися з парламентарями. Саме найближчими днями стартують «вступні» перемовини з Брюсселем саме в цій сфері, і вони обіцяють стати одними з найважчих.

Сольський також очолював делегацію щодо україно-польських «аграрних» перемовин, і такі звинувачення на адресу головного перемовника на кількох треках явно не найкращим чином вплинуть на його статус у і без того надважкому діалозі з Варшавою та Брюсселем.

Історія про «корумпованого українського міністра» вже пішла гуляти шпальтами світових ЗМІ, причому дуже схоже, що не обходиться без її штучного розгону з російського боку.

Наразі Сольського не відсторонено від виконання міністерських повноважень на час розслідування. У середу планується перше судове засідання у гучній «земельній справі».

Віталій Тараненко, Павло Вуєць, Микола Підвезяний, «Главком»