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Міністр Сольський вийшов з-під варти під заставу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністр Сольський вийшов з-під варти під заставу
Микола Сольський мав перебувати під вартою до 24 червня
фото з відкритих джерел

Сольському заборонено відлучатися за межі Києва та спілкуватися зі свідками

За міністра агрополітики Миколу Сольського внесено заставу понад 75 млн грн. Про це повідомив «Суспільному» його адвокат  Назар Кульчицький.

Зокрема, внесення застави зобов'язує міністра:

  • прибувати до суду за кожним викликом,
  • не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора/судді,
  • не спілкуватися зі свідками (зокрема й із заступником Маркіяном Дмитрасевичем, якого теж підозрюють у межах цього провадження),
  • здати документи для виїзду за кордон.

Як стало відомо, зранку Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід міністру аграрної політики Миколі Сольському. Зокрема, йому призначили тримання під вартою на 60 днів з можливістю вийти під заставу в понад 75 млн грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею.

Згодом стало відомо, що засідання Вищого антикорупційного суду України у справі обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики Миколі Сольському перенесено. Причиною цьому стало те, що міністр повинен взяти участь у роботі Верховної Ради.

23 квітня, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

До слова, згодом стало відомо, що міністр Сольський написав заяву на звільнення.

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Теги: адвокат Вищий антикорупційний суд Мінагрополітики Микола Сольський

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