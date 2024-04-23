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Підозра міністру Сольському та звільнення заступника Умєрова. Головне за 23 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Підозра міністру Сольському та звільнення заступника Умєрова. Головне за 23 квітня
фото з відкритих джерел

Правоохоронці підозрюють чинного міністра в заволодінні державною землею на 291 млн грн

Підозра міністру Сольському, звільнення заступника Умєрова, прийняття закону про реформу вищої освіти. «Главком» склав добірку новин 23 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кабмін звільнив заступника міністра оборони

Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника міністра оборони Віталія Половенка.

У грудні торік Кабмін призначив полковника Половенка займатися питаннями тилового забезпечення. Його пріоритетними напрямками роботи мали стати розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення, удосконалення системи речового забезпечення, вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.

Верховна Рада схвалила закон про реформу вищої освіти

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії під час здобуття вищої освіти. Тепер студенти самі формуватимуть освітню траєкторію, регулюватимуть темп і тривалість навчання, а також, за потреби, зможуть змінити спеціальність після року чи півтора навчання.

Крім того, студенти-контрактники самостійно визначатимуть тривалість навчання в університеті. Студент зможе пройти 4-річну бакалаврську програму за три роки або навпаки – поєднати навчання з роботою і завершити за 6-8 років.

Міністр Сольський отримав підозру за оборудки із землею

Правоохоронці викрили чинного міністра і ексголову аграрного комітету Верховної Ради на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Згодом стало відомо, що йдеться про міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського.

За даними слідства, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Натомість Сольський заявив, що події у справі стосуються періоду, коли він був на посаді адвоката, а не міністра.

Рада звільнила сімох членів Рахункової палати

Верховна Рада звільнила сім членів Рахункової палати, термін повноважень яких закінчився у 2024 році, тоді як п’ять членів залишилися. Йдеться про Богуна, Дідика, Невідомого, Іванова, Огня, Яремчука і Майснера.

За рішення проголосували 264 народних депутатів.

На Київщині стався перелив води через дамбу

У Бориспільському районі Київської області стався перелив води через дамбу у районі третього та четвертого шлюзів. Правоохоронці регулювали рух та попереджали водіїв щодо дотримання швидкісного режиму на вказаних ділянках дороги.

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Теги: Верховна Рада Міноборони Київщина Рахункова палата Микола Сольський

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