Оборудки із землею: сьогодні суд обере запобіжний захід міністру Сольському

Засідання ВАКС заплановане на 14:00

Сьогодні, 24 квітня, Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському. Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський сьогодні постане перед судом за підозрою у заволодінні державними землями вартістю понад 480 млн грн. Засідання ВАКС заплановане на 14:00 за адресою: Хрещатик 42А.

Нагадаємо, 23 квітня, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.

Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.