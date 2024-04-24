Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу міністру Сольському перенесено

Адвокат Сольського просив перенести засідання через участь міністра у роботі Верховної Ради

Засідання Вищого антикорупційного суду України у справі обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики Миколі Сольському перенесено. Про це стало відомо з трансляції ВАКС.

Зокрема, адвокат Сольського просив перенести засідання суду через те, що міністр повинен взяти участь у роботі Верховної Ради.

Попри клопотання прокурора відмовити у перенесенні засідання, суд все ж став на бік захисту через важливість роботи влади в період воєнного стану.

Так, судове засідання щодо обрання запобіжного заходу міністру Сольському відбудеться завтра.

Нагадаємо, сьогодні Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею.

23 квітня, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.