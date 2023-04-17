Ще одна країна призупинить імпорт зерна з України – The Guardian

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що буде заборонено також ввезення інших окремих продуктів

Єврокомісія стала на захист України

Словаччина призупинить імпорт зерна та інших окремих продуктів із України. Про повідомляє The Guardian.

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«Словаччина тимчасово припинить імпорт зерна та інших окремих продуктів з України, заявив у понеділок представник уряду», – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Едуард Хегер заявив, що буде заборонено також ввезення інших окремих продуктів.

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Reuters повідомляє, що представники країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі обговорять таке рішення цього тижня.

«Ми очікуємо, що Польща та Угорщина запропонують певні пояснення, а також буде реакція Європейської комісії», – сказав чиновник на умовах анонімності, додавши, що це питання було порушено на останньому саміті лідерів ЄС, зокрема Словаччиною та Румунією.

Міністр сільського господарства України Микола Сольський заявив, що Україна хоче відновити транзит продовольства та зерна через Польщу і це буде перший крок на переговорах у Варшаві в понеділок.

Як повідомлялося, минулого тижня Польща оголосила, що тимчасово припинить імпорт українського зерна, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит буде дозволено. Протягом тижня польські громадські організації активно обговорювали якість українського зерна і створили слідчу групу для розслідування щодо його продажу на внутрішньому ринку.

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Слідом за Польщею Угорщина заборонила імпорт зернових і олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України до 30 червня 2023 року. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський 16 квітня обговорив із міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем ситуацію з експортом української аграрної продукції до Угорщини.

Влада Болгарії також може ввести заборону на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною.

Загалом шість країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проблемами через експорт через їхні країни української сільгосппродукції.

Європейська комісія заявила про неприйнятність самостійних рішень Польщі та Угорщини про обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Міністр агрополітики України Микола Сольський заявив, що під час переговорів із Брюсселем говоритиме про необхідність продовження зони вільної торгівлі з ЄС, яка діє до кінця 2023 року. Він висловив сподівання, що європейські політики з розумінням поставляться до прохання України, з огляду на європейський вектор розвитку і складну ситуацію, у якій перебуває країна через війну.