Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч

В Ліверпулі відгримів другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення

У четвер, 11 травня, в британському Ліверпулі відбувся другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023». Напередодні довгоочікуваного контрнасту ЗСУ почали «формувати» операції. У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 10 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення

Путівку у фінал отримали 10 країн з 16, які брали участь у конкурсному змаганні. Продовжуватимуть боротьбу:

Албанія

Кіпр

Естонія

Бельгія

Австрія

Литва

Польща

Австралія

Вірменія

Словенія

Нагадаємо, в першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення путівку у фінал отримали 10 країн з 15, які брали участь у конкурсі. Продовжуватимуть боротьбу: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Ізраїль, Чехія, Португалія, Швеція, Норвегія, Сербія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ЗСУ почали «формувати» операції

Українські сили почали «формувати» операції напередодні контрнаступу проти російських військ.

Формування включає удари по таких цілях, як склади БК, командні центри, бронетанкові та артилерійські системи, що здійснюється для підготовки поля бою для наступаючих сил. Таку тактику перед спільними операціями називають стандартною.

Також зазначається, що коли минулого року українські захисники розпочали контрнаступ у Харківській та Херсонській областях, цьому також передували, окрім ударів із застосуванням HIMARS, і повітряні атаки, щоб сформувати поле бою.

Західні топ-чиновники розповіли журналістам, що підготовчі операції можуть продовжуватися протягом багатьох днів, перш ніж розпочнеться основна частина будь-якого запланованого настання ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухи у Запоріжжі та Херсоні

У ніч проти п'ятниці, 12 травня, лунали вибухи в Запоріжжі та Херсоні. Про це повідомили кореспонденти «Суспільне».

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав мешканців не нехтувати сигналами про повітряну небезпеку й перебувати в укритті.

Повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 02:12. Сирена про відбій пролунала о 2:47.

Повідомлення про вибухи надійшли о 2:13.

У Херсоні вибухи чули близько 00:45, проте повітряна тривога в регіоні оголошена не була.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Танки Abrams для України

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.

«Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені», – заявив він на слуханнях у Сенаті 11 травня.

Остін наголосив, що США займаються не лише відправленням танків в Україну й підготовкою військових для користування ними, а й створенням інфраструктури, яка підтримуватиме роботу цієї техніки. У Пентагоні нагадали, що кілька танків Abrams наразі знаходяться на тренувальному полігоні для навчання українців.

Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав

Під час візиту до Гватемали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше в історії взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав на запрошення свого гватемальського колеги Маріо Букаро Флореса.

Він наголосив на нових можливостях відносин України з країнами Карибського басейну, серед яких розвиток економічної співпраці, бізнесових і міжлюдських контактів, технологічних партнерств, обмін технологіями та досвідом у сферах, що становлять взаємний інтерес.

Глава МЗС запропонував розвивати наукову взаємодію та проєкти в технологічній, аерокосмічній, інноваційній та освітній сферах.

Кулеба окремо закликав держави регіону укласти угоди про безвізові режими задля стимулювання туристичних подорожей після перемоги України.

Глава МЗС України наголосив, що Формула є єдиним шляхом до реального миру та повторив, що будь-які мирні ініціативи мають поважати два основні принципи: не передбачати територіальних поступок і не вести до заморозки конфлікту замість завершення війни. Він вкотре наголосив, що Росія прагне війни, а не миру, тому наразі дипломатичний шлях врегулювання не є можливим.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіяни обстріли Донеччину

У четвер, 11 травня, станом на 22:00 внаслідок російських обстрілів було поранено 11 людей і вбито одну літню жінку.

«Ситуація лишається напруженою, лінія фронту під постійними обстрілами. Сьогодні (11 травня – ред.) було обстріляно Слов'янськ, за результатами ворожого обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, було пряме влучання в домогосподарства, в приватний будинок. Жодного відношення до військових об'єктів, які взагалі відсутні на території Слов'янська. Поранення зазнали 2 особи, з них жінка 1930 р. н. померла в лікарні», – сказав очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Росіяни атакували Сумщину

У четвер, 11 травня, окупанти обстріляли шість громад Сумщини. Протягом доби в регіоні зафіксували 80 вибухів і 17 обстрілів.

Росіяни били з мінометів – 29 вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано міст на автошляху місцевого значення. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Також був артобстріл – 3 вибухи.

До слова, триває 443-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.