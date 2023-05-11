Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси та зброю для Росії

Брігеті: «США переконані в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна»

Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля

Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. Про це заявив посол США у Південній Африці Рубен Брігеті, інформує News24.

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«США переконані в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна», – йдеться у заяві.

За його словами, США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року. У Вашингтоні впевнені, що представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до РФ.

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Брігеті повідомив журналістам, що уряд США серйозно поставився до цього питання. Він додав, що озброєння росіян є серйозною проблемою і США не вважають, що це питання закрите.

Про те, наскільки точними є дані розвідки США про те, що ПАР постачала боєприпаси до Росії, Брігеті сказав, що готовий поставити на це своє життя.

Корабель Lady R зайшов до військово-морської бази у грудні викликало спекуляції та побоювання. Тоді Брігеті сказав, що він офіційно написав міністру оборони Танді Модізе.

Посадовець додав, що інші побоювання, підняті американськими офіційними особами перед делегаціями ПАР, включали участь країни у військових навчаннях із Росією та Китаєм у річницю вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. У зв'язку з цим Преторія, де у серпні відбудеться саміт БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР), має заарештувати його після прибуття.

Як повідомлялось, Південна Африка попросила Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, а взяти участь через Zoom.