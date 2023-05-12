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США допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це буде необхідно

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це буде необхідно
Посадовець наголосив, що Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні
фото з відкритих джерел

За словами Блінкена, США буквально щодня працює з українцями, щоб переконатися, що вони мають підтримку

США продовжать підтримувати Україну і допоможуть закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Посадовець наголосив, що Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні, і продовжує це робити.

«Це процес, і ми працюємо буквально щодня з українцями та з цією коаліцією країн, щоб переконатися, що вони мають підтримку. Якщо є прогалини, якщо є нестачі, вони нам скажуть, і ми докладемо всіх зусиль, щоб їх заповнити», – сказав Блінкен.

Держсекретар також позитивно відреагував на передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

«Різні країни будуть робити різні речі залежно від власних можливостей, залежно від власних технологій, залежно від того, що є найбільш доцільним. Таким чином ми надали деякі унікальні речі для України через цей процес», – додав чиновник.

Нагадаємо, вчора глава Міноборони Британії підтвердив, що його країна надала українській армії ракети Storm Shadow.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ресурси для повернення територій, захоплених Росією за час повномасштабної війни. Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі

Теги: Ентоні Блінкен США Україна допомога ЗСУ

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