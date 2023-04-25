Компроміс у війні Росії проти України та до чого тут Польща: деталі

Польща цілком підтримує Україну в її прагненні деокупувати свої території

Польщу не влаштує такий результат

Війна в Україні, яку вже понад як рік, розв'язала Росія, може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням.

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Ознаки цього бачить глава правлячої партії Польщі «Право і справедливість» Ярослав Качинський, пише агентство PAP.

«Сьогодні ми не знаємо, чим може закінчитися війна в Україні. Є ознаки того, що вона може закінчитися певним компромісом, а не остаточним врегулюванням, а це, на жаль, означатиме, що незабаром можуть з'явитися нові небезпеки. Ми не бажаємо такого рішення», – сказав політик.

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Качинський зазначив, що Польща цілком підтримує Україну в її прагненні деокупувати свої території, проте «не все залежить від нас». Він підкреслив, що польську армію необхідно зміцнювати.

«У різних аспектах, як з точки зору вогневих можливостей, здатності відбити повітряну атаку, так і – це особливо важливо сьогодні на українському фронті – наступальних можливостей», – додав він.

Між тим, Польща почала зводити електронний бар'єр на межі з Калінінградською областю Росії для того, аби ефективніше контролювати за ситуацією на кордоні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Окрім цього, Польща передаватиме Україні літаки МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку літаків південнокорейськими винищувачами FA-50 та згодом американськими F-35. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом.