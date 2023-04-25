У Дніпрі медики провели унікальну операцію пораненому військовому

Військовий отримав осколкове черепно-мозкове поранення в зоні бойових дій

У Дніпрі медики провели надскладну операцію – витягнули кулю та уламки потиличної кістки з голови пораненого військового. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

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Військовий отримав осколкове черепно-мозкове поранення в зоні бойових дій. Протягом доби його доставили до Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні ім. І.І. Мечникова. «Руслан з Харківської області, проживав 5 км від ворожого кордону. 24 лютого опинився в окупації. Два тижні хлопець, оминаючи ворога та мінні поля, йшов до своїх. У першому ж військкоматі записався добровольцем до лав ЗСУ. 10 квітня отримав важке поранення в голову. Куля та уламки потиличної кістки глибоко засіли в головний мозок», – йдеться у повідомленні.

Нейрохірурги Дніпропетровська Обласна Клінічна Лікарня ім. І.І. Мечникова зуміли філігранно провести складну операцію за допомогою нейрохірургічного мікроскопа.

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Руслан вже прийшов до тями, завтра їде на реабілітаційне лікування.

Заступник медичного директора Олександр Толубаєв у коментарі «Українській правді» повідомив про складність і особливості операції. «Складність операції в тому, що якщо металеві уламки вражають судини, то може бути масивна кровотеча й людина може загинути. Також, якщо ці фрагменти залишити в речовині головного мозку, можуть бути ускладнення, які потребуватимуть тривалого лікування», – розповів Толубаєв.

Раніше повідомлялося, що військові лікарі провели унікальну операцію з видалення гранати, яка не розірвалася, з тіла захисника. Операційне втручання проводилося у присутності двох саперів.