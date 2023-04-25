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У Дніпрі медики провели унікальну операцію пораненому військовому

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Дніпрі медики провели унікальну операцію пораненому військовому
фото: пресслужба МОЗ

Військовий отримав осколкове черепно-мозкове поранення в зоні бойових дій

У Дніпрі медики провели надскладну операцію – витягнули кулю та уламки потиличної кістки з голови пораненого військового. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Військовий отримав осколкове черепно-мозкове поранення в зоні бойових дій. Протягом доби його доставили до Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні ім. І.І. Мечникова.  «Руслан з Харківської області, проживав 5 км від ворожого кордону. 24 лютого опинився в окупації. Два тижні хлопець, оминаючи ворога та мінні поля, йшов до своїх. У першому ж військкоматі записався добровольцем до лав ЗСУ. 10 квітня отримав важке поранення в голову. Куля та уламки потиличної кістки глибоко засіли в головний мозок», – йдеться у повідомленні.

Нейрохірурги Дніпропетровська Обласна Клінічна Лікарня ім. І.І. Мечникова зуміли філігранно провести складну операцію за допомогою нейрохірургічного мікроскопа.

Руслан вже прийшов до тями, завтра їде на реабілітаційне лікування.

Заступник медичного директора Олександр Толубаєв у коментарі «Українській правді» повідомив про складність і особливості операції. «Складність операції в тому, що якщо металеві уламки вражають судини, то може бути масивна кровотеча й людина може загинути. Також, якщо ці фрагменти залишити в речовині головного мозку, можуть бути ускладнення, які потребуватимуть тривалого лікування», – розповів Толубаєв.

Раніше повідомлялося, що військові лікарі провели унікальну операцію з видалення гранати, яка не розірвалася, з тіла захисника. Операційне втручання проводилося у присутності двох саперів.

Теги: військові лікарня поранення війна Дніпро

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