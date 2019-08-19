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    Події в Україні

    США закликали Росію негайно припинити насильство на сході України

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    Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року після російської окупації Криму - США закликали Росію негайно припинити насильство на сході України
    Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року після російської окупації Криму

    В американському посольстві наголосили, Кремль контролює насильство на сході України

    США у Всесвітній день гуманітарної допомоги закликали Росію «негайно припинити» агресію на сході України.

    Про це йдеться в заяві американського посольства в Києві.

    «Сьогодні, у Всесвітній день гуманітарної допомоги, наші думки линуть до мільйонів мирних жителів, які страждають через конфлікти, в тому числі на Донбасі і в Криму. Кремль контролює насильство на сході України і повинен негайно припинити агресію», – заявляє американське посольство.

    Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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    За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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