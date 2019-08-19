Протести у Москві йдуть на спад, але вересневі вибори дадуть йому новий імпульс

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одиночний пікет Сергія Мітрохіна

Влада РФ хоче відвернути увагу росіян від політики

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Это были первые сравнительно спокойные августовские выходные в Москве. Без перекрытого «космонавтами» центра города, массовых задержаний и избиений. Все потому, что проспект Сахарова был отдан под митинг КПРФ, а независимые кандидаты звали своих сторонников только на одиночные пикеты на Бульварное кольцо. На оба мероприятия пришло примерно равное количество людей - тысячи по четыре. Значит ли это, что протесты в Москве закончились, как этого бы явно хотелось властям?

Другая оппозиция

Митинг компартии на проспекте имени диссидента и академика Дмитрия Сахарова - это уже само по себе абсурдно и звучит как глупая шутка. Не менее странно называть оппозицией людей, которые, как Геннадий Зюганов, вслед за наиболее оголтелыми кремлевскими пропагандистами рассуждают с трибуны о том, что московские протесты координируются и оплачиваются мировой закулисой и являются иностранным вмешательством во внутренние дела России.

Впрочем, и сами коммунисты, похоже, видят себя скорее прокладкой между недовольными и правящим классом. «Оппозиция за бортом, а власть находится в нокдауне», - объяснил шансы КПРФ на успех на этих выборах на митинге вероятный будущий лидер фракции компартии в Мосгордуме Вадим Кумин .

Неудивительно, что в тот же день по соцсетям разошелся новый анекдот: «В эту субботу на проспекте Сахарова полиция 17 августа не задержала ни одного оппозиционера, потому что там ни одного и не было». И это ответ на призывы к независимым кандидатам в Мосгордуму присоединиться к коммунистическому митингу, которые звучали накануне от некоторых аналитиков и откровенных пропагандистов. Реальной оппозиции нечего было делать на проспекте Сахарова 17 августа. Она даже на пикетах «без согласования» собрала людей столько же, сколько коммунисты - на разрешенный митинг в Москве.

Нет, соответственно, и смысла в рассуждениях о том, что либеральную оппозицию навязывают населению как безальтернативную, при том, что в стране немало людей, которые тоже недовольны властью, но критикуют ее с условно консервативных позиций. Этих людей можно было увидеть 17 августа на проспекте Сахарова, в лице, например, отца Всеволода (Чаплина). И оппозицией их не рискнет назвать даже самый острый их недоброжелатель. Так что альтернативы «проклятым либералам» и правда нет. Или с ними - и за свободные выборы, или вместе с ФСБ и КПРФ - искать иностранное вмешательство. Политический выбор в России сегодня, усилиями власти, очень неразнообразен.

Забыть протест

Правящий класс, похоже, это осознал и постепенно меняет свою стратегию, которая работала на повышение узнаваемости и популярности оппозиции среди недовольных ситуацией в стране. Власти, очевидно, считают, что, применив силу для запугивания населения и торможения численного роста протестов, теперь можно переходить к новой тактике.

Они избегают любого лишнего обострения, чтобы не давать возможности протестующим сконцентрироваться вокруг какой-то темы или защиты конкретного человека. В этом смысле показательны те полтора задержания, которые произошли в Москве 17 августа.

Половинка - это попытка вытащить из кафе девушку, являющуюся одним из «новых лиц» протеста - Ольгу Мисик, которая вообще-то устроила шествие по Старому Арбату с «декламацией лозунгов», за что по стандарту разгона прошлых протестных акций ее должно были отдубасить, свинтить и отвезти в отделение, но в этот раз полицейские ограничились «опросом».

Полноценно же задержали участника группы «Бессрочный протест» Дмитрия Батуро, которого погрузили в автозак и отвезли в «обезьянник». Правда, всего на час. После призыва к протестующим собираться около ОВД «Старый Арбат» он был стремительно отпущен - «пока не понаехали».

А в информационном пространстве в это время рождается одна резонансная тема за другой. То певица и телеведущая Ольга Бузова оскорбит петербуржцев, назвав себя «в шутку» блокадницей. То таможенники и следователи атакуют очередную маму, заказавшую себе по почте незарегистрированное в России лекарство. Тут власти откровенно сами создадут проблему, а потом, «под давлением общественного мнения» ринутся ее, с помощью прокуратуры и Минздрава, решать. Также, кстати, как и в случае с приказом Миннауки, обязывающим ученых отчитываться о контактах с иностранными коллегами.

В общем, по случайному ли стечению обстоятельств, или по чьему-то злому умыслу, повестка дня начинает стремительно меняться. Настолько быстро и радикально, что уже к концу августа, не говоря уж про Единый день выборов 8 сентября, про независимых кандидатов и их проблемы можно просто забыть.

Временное облегчение

Возвращение к политике кнута и пряника может помочь власти временно решить проблему с оппозицией. Однако не избавит от причины: роста недовольства населения и отсутствия в стране другой реальной оппозиции, кроме так называемой либеральной.

Выбор все равно остается небогатым. Можно дальше подавлять протест, наблюдая как он от раза к разу нарастает, грозя настоящими, а не выдуманными массовыми беспорядками. Другой вариант - согласиться на уступки, которые Кремль совершенно разучились делать. И с каждым новым всплеском протеста этот выбор будет все очевиднее.

Джерело: Deutsche Welle

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