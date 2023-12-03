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Українські десантники загнали окупантів у пастку (відео 18+)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські десантники загнали окупантів у пастку (відео 18+)
Загнаний у пастку окупант застрелився
фото: скріншот із відео

У результаті злагодженої роботи знищено як мінімум трьох російських загарбників

Оператори дронів одного з підрозділів десантно-штурмових військ загнали кількох окупантів в руїни будинку і нанесли серію точних ударів. Відповідне відео десантники оприлюднили у своєму Telegram-каналі. У результаті злагодженої роботи знищено як мінімум трьох російських загарбників. Ще один, опинившись у пастці, застрелився із власної зброї.

Увага! Відео 18+

«Жодного вибору окупантам на нашій землі! Без шансів вижити в бою і лише самоліквідація», – підписали відео десантники.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу та один із яких тримає руки за головою. За даними Telegram-каналів, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Згодом інформацію про страту підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Пізніше Збройні сили ліквідували російських окупантів, які розстріляли полонених українських бійців.

Раніше повідомлялося, що окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця.

Теги: руїни відео десант окупанти

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