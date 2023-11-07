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ЗМІ повідомили, коли можуть початися переговори щодо вступу України до ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗМІ повідомили, коли можуть початися переговори щодо вступу України до ЄС
фото з відкритих джерел

Керівники кабінетів 27 єврокомісарів, ймовірно, ухвалили попереднє рішення розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою

Єврокомісари, ймовірно, підтримають початок переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу, а Грузія отримає статус кандидата. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Керівники кабінетів 27 єврокомісарів під час зустрічі у понеділок, 6 листопада обговорили розширення ЄС і, ймовірно, ухвалили попереднє рішення розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою.

«Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови – відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го; щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами переходу до наступного кроку», – зазначив Джозвяк.

Як повідомлялося, Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в ЄС.

Нагадаємо, Україна отримає позитивний сигнал від європейських країн на шляху до членства в ЄС на саміті у грудні.

Раніше видання Pоlitiko назвало дату старту переговорів щодо вступ України в ЄС.

Також повідомлялося, що  президент Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо,  що підходящим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень

Читайте також: Членство України в ЄС: Зеленський розповів про особливий момент
Теги: переговори журналіст Україна Грузія радіо Свобода

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