ЗМІ повідомили, коли можуть початися переговори щодо вступу України до ЄС

Керівники кабінетів 27 єврокомісарів, ймовірно, ухвалили попереднє рішення розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою

Єврокомісари, ймовірно, підтримають початок переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу, а Грузія отримає статус кандидата. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

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Керівники кабінетів 27 єврокомісарів під час зустрічі у понеділок, 6 листопада обговорили розширення ЄС і, ймовірно, ухвалили попереднє рішення розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою.

«Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови – відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го; щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами переходу до наступного кроку», – зазначив Джозвяк.

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Як повідомлялося, Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в ЄС.

Нагадаємо, Україна отримає позитивний сигнал від європейських країн на шляху до членства в ЄС на саміті у грудні.

Раніше видання Pоlitiko назвало дату старту переговорів щодо вступ України в ЄС.

Також повідомлялося, що президент Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів про вступ України до ЄС.

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Нагадаємо, що підходящим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень.