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Зеленський розповів, скільки воєнних злочинів скоїла РФ за час війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський розповів, скільки воєнних злочинів скоїла РФ за час війни
За словами Зеленського, Україна оперативно встановлює осіб, відповідальних за злочинні накази і в російській армії, і в політичному середовищі
фото з відкритих джерел

Президент наголосив на важливості фіксації воєнних злочинів окупантів для подальшого судового переслідування та покарання

Наразі вже було задокументовано понад 110 тисяч порушень російськими загарбниками законів та звичаїв війни на території України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив на важливості фіксації воєнних злочинів окупантів для подальшого судового переслідування та покарання.

«Зібрати належну доказову базу всіх тих звірств, які вчиняють росіяни на нашій землі, – це дуже відповідальна та історично вагома робота. Я дякую всім, хто її здійснює», – сказав він.

Зеленський також зазначив, що дуже важливих результатів було досягнуто у співпраці органів прокуратури України з Міжнародним кримінальним судом. Зокрема, після відкриття у Києві Офісу МКС українські фахівці «можуть у щоденному форматі» працювати разом із міжнародними експертами.

«Також відзначу відкриття в Нідерландах – в Гаазі – Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України», – розповів глава держави.

Зеленський додав, що це спільна і копітка робота з координування та збереження доказів проти російських злочинців для судових процесів, що обов'язково відбулися.

«Дуже важливо, що органи прокуратури України оперативно працюють щодо всіх актів терору, обстрілів і знущань, які Росія здійснила й продовжує здійснювати в різних українських регіонах», – наголошує президент.

За словами Зеленського, оперативно встановлюються особи відповідальні за злочинні накази і в російській армії, і в політичному середовищі. Також розслідуються випадки викрадення та незаконної депортації українських дітей окупантами.

«Вже є ордери на арешт Путіна й інших, хто відповідальний за всю цю повномасштабну злочинну операцію», – нагадав він.

Нагадаємо, російські окупанти за 11 місяців 2023 року майже 60 тис. разів обстріляли населені пункти України, унаслідок чого загинули дві тисячі цивільних українців.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 9900 мирних українців.

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Теги: вбивство злочин Володимир Зеленський війна окупанти

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