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Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською
Дніпровський державний медуніверситет
фото з відкритих джерел

Інцидент трапився на парі Людмили Новоженіної з Державного медичного університету

У Дніпрі викладачка державного медичного університету (ДДМУ) на практичному занятті нібито вимагала від студентки відповідати російською мовою, коли дівчина відмовилася – педагогиня не схотіла приймати її відповідь. Про мовний скандал розповів підприємець Андрій Табінський у Facebook. 

«Кричущий випадок трапився вчора в Дніпрі – у вищому навчальному закладі. Якби не дізнався про це з перших уст, то й не повірив би, що таке сьогодні взагалі можливе», – зазначив він.

Пост Андрія Табінського
Пост Андрія Табінського
скріншот

За словами підприємця, йдеться про пару «Пропедевтика внутрішніх хвороб», яку викладає Новоженіна Людмила Іванівна. Саме вона заборонила студентці третього курсу Магдалині Пельчар відповідати українською мовою.


«Магдалина відповіла, що цієї мови не знає і нею розмовляти не буде. На це викладачка відреагувала з сарказмом – мовляв студентці в такому випадку потрібно йти навчатися до Кембриджа або Львова, бо у себе на практичних заняттях вона хоче чути російську мову. Після цього викладачка тупо відмовилась приймати відповідь студентки», – розповів подробиці скандалу Андрій Табінський.
Він назвав дії викладачки абсолютною дискримінацією за мовною ознакою, порушенням мовного законодавства і прав людини, що в час війни є ще й відвертою роботою на ворога.

Табінський також поцікавився, як керівництво Дніпровського медичного університету відреагує на таку поведінку своєї співробітниці.
У коментарях люди наголошували, що «викладачку треба негайно звільнити і відправити до Росії».

Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською фото 1


Серед коментаторів були й ті, хто заступився за Людмилу Новоженіну, запевняючи, що вона «чудовий викладач», «завжди доступно розповідає матеріал» і «ніколи не забороняла відповідати українською», чим, на думку інших, лише підтвердили, що жінка викладає в державному виші Дніпра російською мовою.

Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською фото 2


Також у мережі з’явився пост від користувача Den Gasanov, який назвав усе наклепом. Він описав ситуацію інакше, стверджуючи, що деякі заяви та коментарі є брехнею, а згадана викладачка ДДМУ – «справжня патріотка України».

Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською фото 3
Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською фото 4

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. На запитання про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції та Служби безпеки України через поширення відео з негативними висловлюваннями та звинуваченнями стосовно військовослужбовців Збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин.

Теги: відео Ірина Фаріон жінка скандал

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