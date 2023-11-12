Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською

Інцидент трапився на парі Людмили Новоженіної з Державного медичного університету

У Дніпрі викладачка державного медичного університету (ДДМУ) на практичному занятті нібито вимагала від студентки відповідати російською мовою, коли дівчина відмовилася – педагогиня не схотіла приймати її відповідь. Про мовний скандал розповів підприємець Андрій Табінський у Facebook.

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«Кричущий випадок трапився вчора в Дніпрі – у вищому навчальному закладі. Якби не дізнався про це з перших уст, то й не повірив би, що таке сьогодні взагалі можливе», – зазначив він.

Пост Андрія Табінського скріншот

За словами підприємця, йдеться про пару «Пропедевтика внутрішніх хвороб», яку викладає Новоженіна Людмила Іванівна. Саме вона заборонила студентці третього курсу Магдалині Пельчар відповідати українською мовою.

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«Магдалина відповіла, що цієї мови не знає і нею розмовляти не буде. На це викладачка відреагувала з сарказмом – мовляв студентці в такому випадку потрібно йти навчатися до Кембриджа або Львова, бо у себе на практичних заняттях вона хоче чути російську мову. Після цього викладачка тупо відмовилась приймати відповідь студентки», – розповів подробиці скандалу Андрій Табінський.

Він назвав дії викладачки абсолютною дискримінацією за мовною ознакою, порушенням мовного законодавства і прав людини, що в час війни є ще й відвертою роботою на ворога.

Табінський також поцікавився, як керівництво Дніпровського медичного університету відреагує на таку поведінку своєї співробітниці.

У коментарях люди наголошували, що «викладачку треба негайно звільнити і відправити до Росії».



Серед коментаторів були й ті, хто заступився за Людмилу Новоженіну, запевняючи, що вона «чудовий викладач», «завжди доступно розповідає матеріал» і «ніколи не забороняла відповідати українською», чим, на думку інших, лише підтвердили, що жінка викладає в державному виші Дніпра російською мовою.



Також у мережі з’явився пост від користувача Den Gasanov, який назвав усе наклепом. Він описав ситуацію інакше, стверджуючи, що деякі заяви та коментарі є брехнею, а згадана викладачка ДДМУ – «справжня патріотка України».

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