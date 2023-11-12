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Стало відомо, де після чергової атаки на флот росіяни сховали вцілілі кораблі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стало відомо, де після чергової атаки на флот росіяни сховали вцілілі кораблі
Окупанти почали відправляти кораблі в порт міста Туапсе в Краснодарському краї РФ
фото з відкритих джерел

Окупантам так і не вдалося повністю вирішити проблеми з логістикою

Втрата Росією ще двох десантних кораблів у тимчасово окупованому Криму стала дуже суттєвою і результативною для України. Останні атакам на Чорноморський флот примусили ворога перемістити судна за сотні кілометрів на територію своєї країни.

Зокрема, окупанти почали відправляти кораблі в порт міста Туапсе в Краснодарському краї РФ. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Ті два десантні кораблі не такі великі, але й не малі насправді. А враховуючи, де вони стояли, це для росіян чергова суттєва втрата. І один із результатів наших атак – це чергове переміщення кораблів. Тепер вони вже дісталися до Туапсе», – зазначив він.

За його словами, окупантам так і не вдалося повністю вирішити проблеми з логістикою, а тепер вони вимушені змінювати місце стоянки суден, у такий спосіб реагуючи на небезпеки в морі, які створили їм Сили оборони України.

Стало відомо, де після чергової атаки на флот росіяни сховали вцілілі кораблі фото 1

«Я гадаю, що такими темпами вони до берегів Грузії перемістяться», – припустив Плетенчук.

Він додав, що для України найпріоритетнішими цілями є російські кораблі-носії крилатих ракет, які зараз переважно беруть участь у бойових діях. І саме їх окупанти після останньої української атаки першими перебазували з-під берегів Криму. Зокрема, до Новоросійська відправили 10 суден.

Нагадаємо, що 10 листопада у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем. Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресорка Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десант.

Як раніше заявив Юсов, удар по малих десантних катерах Чорноморського флоту РФ не лише завдав втрат окупантам, але й розкрив нові можливості для українських захисників.

За даними української розвідки, обидва російські десантні катери, уражені у тимчасово окупованому Криму 10 листопада, пішли на дно.

Теги: окупанти росіяни росія держава десант

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