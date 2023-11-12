Стало відомо, де після чергової атаки на флот росіяни сховали вцілілі кораблі

Окупантам так і не вдалося повністю вирішити проблеми з логістикою

Втрата Росією ще двох десантних кораблів у тимчасово окупованому Криму стала дуже суттєвою і результативною для України. Останні атакам на Чорноморський флот примусили ворога перемістити судна за сотні кілометрів на територію своєї країни.

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Зокрема, окупанти почали відправляти кораблі в порт міста Туапсе в Краснодарському краї РФ. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Ті два десантні кораблі не такі великі, але й не малі насправді. А враховуючи, де вони стояли, це для росіян чергова суттєва втрата. І один із результатів наших атак – це чергове переміщення кораблів. Тепер вони вже дісталися до Туапсе», – зазначив він.

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За його словами, окупантам так і не вдалося повністю вирішити проблеми з логістикою, а тепер вони вимушені змінювати місце стоянки суден, у такий спосіб реагуючи на небезпеки в морі, які створили їм Сили оборони України.

«Я гадаю, що такими темпами вони до берегів Грузії перемістяться», – припустив Плетенчук.

Він додав, що для України найпріоритетнішими цілями є російські кораблі-носії крилатих ракет, які зараз переважно беруть участь у бойових діях. І саме їх окупанти після останньої української атаки першими перебазували з-під берегів Криму. Зокрема, до Новоросійська відправили 10 суден.

Нагадаємо, що 10 листопада у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем. Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресорка Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десант.

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Як раніше заявив Юсов, удар по малих десантних катерах Чорноморського флоту РФ не лише завдав втрат окупантам, але й розкрив нові можливості для українських захисників.

За даними української розвідки, обидва російські десантні катери, уражені у тимчасово окупованому Криму 10 листопада, пішли на дно.