Скільки росіян треба ліквідовувати щомісяця? Комбат Мадяр відповів

Комбат Роберт Бровді зауважив, що росіяни щомісяця відправляють на фронт близько 30-35 тис. новобранців

Щомісяця російська армія поповнюється 30-35-ма тисячами новобранців

Росія щомісяця відправляє на фронт близько 30-35 тис. новобранців, тоді як українським захисникам необхідно зменшувати чисельність особового складу ворога на 30 тис. за той самий період. Про це розповів командир роти «Птахи Мадяра» Роберт Бровді з позивним Мадяр в інтерв’ю «ТСН», інформує «Главком».

За словами Мадяра, військові на передовій не покладають надій на швидке завершення війни, а готуються до подальших боїв і виконання завдань командування.

Зазначається, що за офіційними даними, щомісяця російська армія поповнюється 30-35-ма тисячами новобранців. Водночас Мінцифри підтверджує ліквідацію чи важке поранення понад 20 тис. російських військових кожного місяця.

«Нам треба зробити просту річ – напружитись на третину та вийти на баланс (ліквідації, – «Главком») в об'ємі 30 тис. щомісячно. Так ми вирівняємо притік і відтік, залишивши на толеранс таку «додану вартість», яку ми не можемо віднести на втрати», – зауважив Мадяр.

При цьому Роберт Бровді наголошує, що не всі втрати ворога фіксуються: якщо знищується укриття і неможливо побачити тіла ліквідованих окупантів, ці втрати не враховуються. У звітах у таких випадках вказується лише факт ураження об’єкта.

«Це окрема низка численних втрат ворога, які ми не верифікуємо. Так ось оці 20 тис. до вирівнювання того балансу у 30-35 тис. не є непідйомними», – додав військовий.

Нагадаємо, президент Володимир зеленський нагородив «Хрестом бойових заслуг» командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» Роберта Бровді.