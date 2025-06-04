Новий командувач Сил безпілотних систем назвав свої перші кроки на посаді

Бровді очікує, що шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійдуть до Топ-10 найрезультативніших за чинною системою оцінювання

Бровді подякував попередньому командувачу Сил безпілотних систем Вадиму Сухаревському за «закладений фундамент»

Новопризначений командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр оприлюднив частину першочергових кроків, які планує реалізувати протягом перших 100 діб на посаді. Про це повідомляє «Главком» із посилання на допис командувача.

За його словами, одним із ключових пріоритетів стане «негайна імплементація колективного бойового досвіду» в межах так званої Лінії дронів. Зокрема, Бровді очікує, що шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійдуть до Топ-10 найрезультативніших за чинною системою оцінювання.

«Пілоти літають – усі інші працюють на забезпечення процесу», – підкреслив командувач. Серед головних кроків:

запуск єдиної електронної системи планування, аналізу, управління та звітності;

впровадження 12 шарів впливу на фронті, зокрема РЕБ, винищувачів БпЛА, дистанційного мінування, антидронових засобів;

нарощування виробництва власних боєприпасів і створення єдиного складу критичних компонентів, зокрема Starlink, акумуляторів, РЕБ-обладнання, периферії тощо;

впровадження наземної роботизованої логістики (НРК) для доставки боєкомплекту та дронів;

єдина рекрутингова кампанія та система навчання для підрозділів Сил безпілотних систем, включаючи мережу шкіл FPV, бомберів, РЕБ, НРК тощо;

аналіз бойового застосування дронів для планування забезпечення;

аналіз бойового застосування дронів для планування забезпечення; окремий напрям – БпЛА стратегічної глибини (деталі не розголошуються з міркувань безпеки);

трансформація Центру інновацій у структуру забезпечення роду військ (15 моделей уже реалізовано).

Також Бровді подякував попередньому командувачу Сил безпілотних систем Вадиму Сухаревському за «закладений фундамент» і запевнив, що продовжить усі ефективні ініціативи. «Наказ отримано, наказ виконується. Жодне започатковане вами раціональне починання не буде зруйноване», – заявив Бровді. Він додав, що вже представив команді управління «детальний порядок денний» і вирушає на фронт для особистих зустрічей з командирами Сил безпілотних систем, а також, що дронами забезпечить держава.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Збройних силах України. Як передає «Главком», про це йдеться в указах президента.

Так, Вадима Сухаревського було звільнено з посади командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Сухаревський – полковник Збройних сил України, перший офіцер Збройних сил України, під чиїм командуванням відкрито вогонь на ураження російських бойовиків. Герой України.

Цю посаду займе Роберт Бровді «Мадяр» – майор Збройних Сил України, більш відомий, як засновник і командир підрозділу «Птахи Мадяра» (нині 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ). Герой України.