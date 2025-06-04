Що відомо про нового командувача Сил безпілотних систем та його «птахів»

Бровді у 2025 році отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»

«Птахи Мадяра» брали участь у ключових операціях війни

Новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став 49-річний Роберт Бровді «Мадяр», який став відомим завдяки своїм «Птахам Мадяра». «Главком» зібрав все, що про нього відомо.

Життя до війни

Народився в Ужгороді. Позивний «Мадяр» пов’язаний саме з угорськими коренями військового. До війни він успішно займався бізнесом і брав участь у місцевому політичному житті – був депутатом Закарпатської облради 6-го скликання (достроково припинив повноваження).

Також Бровді очолював Аграрну біржу та Державну продовольчо-зернову корпорацію України. Займався підприємницькою діяльністю ще з 1998 року, спершу займався роздрібною торгівлею, потім нерухомістю.

Повномасштабна війна

7 лютого 2022 року записався в Оболонську тероборону. Був командиром взводу другої штурмової роти 206 об ТрО в підпорядкуванні 28 ОМБр ЗСУ. У складі 206 об ТрО брав участь в евакуації людей з Ірпеня, Бучі, Бородянки.

У травні-червні 2022 року Бровді створив групу «Птахи Мадяра», що перебувала у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У січні 2024 року підрозділ розширили до 414-го батальйону. Проте він не зупинився і масштабував свій підрозділ уже до бригади (414-та окрема бригада безпілотних систем).

«Птахи Мадяра» брали участь у ключових операціях війни. Брали участь в обороні Херсона, Соледара, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки, Урожайного. Після початку десанту у Кринках завдавали ударів по російським військам на лівому березі Херсонщини.

З 15 листопада 2022 року по 3 березня 2023 року після контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку Мадяр обороняв Соледар.

Влітку 2024 року «Птахи Мадяра» брали участь в боях на півночі Харківської області, де росіяни «полізли» у контрнаступ. В серпні полк був переведений на найважчий Покровський напрямок.

Лише з червня 2023-го до січня 2025-го підрозділ знищив або уразив понад 17 тис. ворожих цілей, 5300 із яких ліквідовані повністю.

Зараз загальна чисельність «Птахів Мадяра» близько 400 військовослужбовців, з котрих лише частина є бойовими пілотами. Інша частина займається забезпеченням підрозділу, забезпеченням широкого спектра від виробництва власних боєприпасів, електродетонаторів і всього необхідного для засобів ураження, до збірки й вдосконалення самих засобів ураження, БПЛА.

На конференції YES-2024 Бровді назвав три фактори, які дозволили досягати великих результатів на полю бою. Це компетентна мобілізація, компетентне забезпечення, компетентне застосування. За його словами, саме ці пункти за 2,5 роки навчили військових «гарно вбивати тих, хто прийшов на нашу землю».

Панель за участю військових командирів: Ігор Оболенський, командир 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія»; Павло Паліса, командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»; Роберт Бровді «Мадяр», командир спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра» фото: glavcom.ua

Нагороди

За час служби в ЗСУ Мадяр отримав такі нагороди:

звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (8 травня 2025) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові;

Хрест бойових заслуг (2024) – за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку;

Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня (2025) – за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку;

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2023) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, високий професіоналізм, вірність військовій присязі;

почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест»;

відзнака президента України «За оборону України» (2023);

відзнака міністра оборони України «Вогнепальна зброя» (2023);

почесний нагрудний знак «Хрест хоробрих» (2023);

нагрудний знак «За розвиток Закарпаття» (червень 2023).

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Збройних силах України. До 3 червня командувачем ДШВ був Ігор Скибюк – український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України. Керував Десантно-штурмовими військами з 11 лютого 2024 року.