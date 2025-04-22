Стало відомо, що за «таємничий» літак кружляє над Україною другу добу

У мережі ширилися припущення, що політ літака свідчить про підготовку відновлення авіасполучення з аеропорту «Львів»

21 та 22 квітня ресурс для відстеження польотів Flightradar фіксував у небі над Львовом пересування невідомого літака під назвою Welcome. Уряд вже прокоментував інцидент. Як передає «Главком», про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад та територій України у відповідь на запит Forbes та заяві Повітряних сил для «Української правди».

Так, 21 квітня ресурс Flightradar стверджував, що політ Welcome поблизу Львова був найбільш відстежуваним рейсом у всьому світі. Згодом там із посиланням на невідомі джерела заявили, що цим літаком виявився Saab 340 AEW&C – літак повітряного спостереження та управління, який торік Україні подарувала Швеція.

Також у мережі ширилися припущення, що політ цього літака свідчить про підготовку відновлення авіасполучення з аеропорту «Львів». Однак у Мінрозвитку заперечили ці чутки, сказавши, що для відновлення польотів потрібні відповідні безпекові умови в Україні.

скриншот: Flightradar

Тим часом переміщення Welcome там пояснили програмою наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до вимог Авіаційних правил України. Ці перевірки, мовляв, проводять для підтримки придатності обладнання, і згодом їх можуть провести й в інших частинах повітряного простору України.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що під ім’ям Welcome над Україною літає Ан-26 військово-транспортної авіації, який «виконує певне завдання».

«Цей літак виконує певні завдання. Загалом щодня в повітряному просторі України десятки літаків та гелікоптерів різних типів виконують завдання, як бойові, так і спеціальні, а також тренувальні польоти», – наголосив Ігнат.

До слова, Москва лобіює відкриття прямого авіасполучення зі Сполученими Штатами у рамках угоди про припинення вогню з Україною. Але є велика проблема з цією схемою – ЄС не зацікавлений, а без Європи на борту російським перевізникам буде непросто літати до США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, Брюссель також стурбований ризиками для безпеки польотів, які становлять підроблені та несертифіковані деталі, встановлені в російських літаках.