Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року
В Україні триває 1145-й день повномасштабної війни
За минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень. Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
Новини війни
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 135 авіаційних ударів, скинув 249 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6600 обстрілів, з них 157 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2709 дронів-камікадзе.
Останні новини з фронту
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Великий Прикіл, Петрушівка, Проходи, Миропільське, Краснопілля, Новодмитрівка, Угроїди, Сваркове, Мала Рибиця, Осоївка Сумської області; Золочів, Слатине Харківської області; Миколаївка, Гродівка, Новопавлівка, Воскресенка, Романівка, Зоря, Олександро-Калинове, Розлив, Мирне, Комар Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.
На Харківському напрямку
Протягом минулої доби двічі припинено діяльність ДРГ противника в напрямках Рідного (Перовське) та Тихого.
На Куп’янському напрямку
За минулу добу зафіксовано 11 боєзіткнень у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.
На Лиманському напрямку
Ворог атакував 18 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.
На Сіверському напрямку
Українські воїни минулої доби відбивали три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку
Зафіксовано 11 боєзіткнень у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.
На Торецькому напрямку
Ворог здійснив 16 атак в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.
На Покровському напрямку
Еаші захисники зупинили 31 штурмову й наступальну дію агресора в бік населених Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Водяне Друге, Новоукраїнка, Андріївка та в районі Срібного.
На Новопавлівському напрямку
Сили оборони відбили п’ять атак противника у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко.
На Гуляйпільському напрямку
Противник наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку
Минулої доби наші воїни відбили одну атаку противника в напрямку Малих Щербаків.
На Придніпровському напрямку
Ворог провів чотири марні спроби просунутись у бік позицій наших захисників.
На Курському напрямку
Минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 133 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 542 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо, триває 1145-й день повномасштабної війни в Україні.
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