Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року

В Україні триває 1145-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень. Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

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Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 135 авіаційних ударів, скинув 249 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6600 обстрілів, з них 157 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2709 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Великий Прикіл, Петрушівка, Проходи, Миропільське, Краснопілля, Новодмитрівка, Угроїди, Сваркове, Мала Рибиця, Осоївка Сумської області; Золочів, Слатине Харківської області; Миколаївка, Гродівка, Новопавлівка, Воскресенка, Романівка, Зоря, Олександро-Калинове, Розлив, Мирне, Комар Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

На Харківському напрямку

Протягом минулої доби двічі припинено діяльність ДРГ противника в напрямках Рідного (Перовське) та Тихого.

На Куп’янському напрямку

За минулу добу зафіксовано 11 боєзіткнень у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку

Українські воїни минулої доби відбивали три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 11 боєзіткнень у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 16 атак в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку

Еаші захисники зупинили 31 штурмову й наступальну дію агресора в бік населених Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Водяне Друге, Новоукраїнка, Андріївка та в районі Срібного.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили п’ять атак противника у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку

Минулої доби наші воїни відбили одну атаку противника в напрямку Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Ворог провів чотири марні спроби просунутись у бік позицій наших захисників.

На Курському напрямку

Минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 133 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 542 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1145-й день повномасштабної війни в Україні.