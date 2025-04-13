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Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року
Ситуація на фронті 13 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1145-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень. Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 135 авіаційних ударів, скинув 249 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6600 обстрілів, з них 157 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2709 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Великий Прикіл, Петрушівка, Проходи, Миропільське, Краснопілля, Новодмитрівка, Угроїди, Сваркове, Мала Рибиця, Осоївка Сумської області; Золочів, Слатине Харківської області; Миколаївка, Гродівка, Новопавлівка, Воскресенка, Романівка, Зоря, Олександро-Калинове, Розлив, Мирне, Комар Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

На Харківському напрямку

Протягом минулої доби двічі припинено діяльність ДРГ противника в напрямках Рідного (Перовське) та Тихого.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

За минулу добу зафіксовано 11 боєзіткнень у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни минулої доби відбивали три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 11 боєзіткнень у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 16 атак в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Еаші захисники зупинили 31 штурмову й наступальну дію агресора в бік населених Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Водяне Друге, Новоукраїнка, Андріївка та в районі Срібного.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили п’ять атак противника у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Минулої доби наші воїни відбили одну атаку противника в напрямку Малих Щербаків.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Ворог провів чотири марні спроби просунутись у бік позицій наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року фото 11

На Курському напрямку

Минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 133 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 542 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1145-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог Генштаб авіація

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