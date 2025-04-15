«Влітку буде хаос»: керівники авіакомпаній ЄС попередили мандрівників

Брак пропускної спроможності аеропортів та кадровий дефіцит може стати проблемою для туристів, які планують літній відпочинок цього року

Керівники європейських авіакомпаній попереджають мандрівників про можливі затримки багатьох рейсів цього літа. Про це повідомляє London Evening Standard, передає «Главком».

Європейська організація з безпеки аеронавігації Eurocontrol зазначає, що перебої в повітряному сполученні цього літнього сеезону можуть бути ще значнішими, ніж минулого року. Основні причини затримок рейсів – брак пропускної спроможності аеропортів та кадровий дефіцит. За даними організації, затримки коштували авіаційній галузі 2,8 млрд євро. При цьому самі ж представники галузі називають все, що відбувається у аеропортах, «хаосом, що лише посилюватиметься влітку».

Глава управління польотами Eurocontrol Стівен Мур наголосив, що ситуація погіршилася через високий рівень розвитку повітряної мережі в Європі. «Очевидно, що влітку без затримок не обійдеться», – заявив він.

Кількість затримок у британського лоукостера EasyJet у перші два місяці цього року зросла на 41%. Операційний директор компанії Девід Морган висловив занепокоєння цією тенденцією.

«Не пригадаю жодного року без кадрових проблем. Вартість затримок просто доводить до сліз – це коштує компаніям у сотні мільйонів», – зазначив він.

Глава ірландської бюджетної авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі неодноразово критикував нестачу авіадиспетчерів у головних аеропортах Європи, яка створює «хаос для перевізників, «особливо у літній сезон». Проблеми почалися під час пандемії, коли багато кваліфікованих фахівців пішли на дострокову пенсію. Ситуацію посилило те, що відновлення повітряного трафіку після пандемії сталося швидше, ніж прогнозувалося.

«Цей рік буде гіршим за минулі, особливо у святкові дні. Європі необхідно терміново налагодити зруйновану систему управління повітряним рухом, за яку ми платимо абсурдно високу ціну», – заявив О'Лірі.

Нагадаємо, час, проведений у аеропорту, зазвичай втомлює, але не в сінгапурському Чангі. Він цього року в 13-й раз був визнаний найкращим аеропортом світу за версією рейтингової організації Skytrax у галузі повітряного транспорту.