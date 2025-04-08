Airbus та Boeing мають проблеми: виробник деталей оголосив форс-мажор через Трампа

Виробники літаків і так борються з нестачею деталей, робочих рук та сировини

Howmet Aerospace може призупинити постачання деталей для літаків через тарифи Трампа

Американська компанія Howmet Aerospace, важливий постачальник деталей для літаків Airbus і Boeing, попередила про можливі перебої в роботі через нові тарифи, введені президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AirlineHaber.

Ці мита, розміром від 10% до 50%, спрямовані на скорочення торговельного дефіциту країни, але можуть вдарити по авіаційній галузі. Howmet, що базується в Піттсбурзі, оголосила про форс-мажор – юридичний крок, який дозволяє тимчасово не виконувати контракти, якщо тарифи безпосередньо вплинуть на її зобов'язання.

Howmet – великий гравець в авіаційній індустрії вартістю $150 млрд. Вона постачає високоточні металеві деталі, такі як лопатки для двигунів із жароміцних сплавів та компоненти шасі, для таких моделей двигунів, як CFM56, LEAP, GE90 та інших. Поки що не йдеться про повну зупинку поставок: форс-мажор – це обережність, яка дає компанії право відмовитись від виконання частини домовленостей, якщо тарифи збільшать витрати. Howmet запропонувала клієнтам обговорити, як розділити додаткові витрати, спричинені митом.

Це перший випадок, коли великий постачальник авіаційної галузі вдається до такого кроку через тарифи. Якщо інші компанії наслідують приклад, це може створити серйозні проблеми для Airbus і Boeing.

Згідно з джерелами в галузі, це перший конкретний крок постачальника після оголошення тарифів. Це показує тенденцію компаній перекладати потенційне зростання витрат у ланцюжку постачання на клієнтів.

Проте експерти сумніваються, що Howmet зможе юридично обґрунтувати форс-мажор. Тарифи Трампа обговорювалися ще у 2023 році, і їх не можна назвати раптовими, а несподіванка – важлива умова для такого статусу. Проте, навіть загроза зриву постачання додає тиску на Airbus і Boeing, які вже відстають від планів через збої в ланцюжках постачання.

Раніше стало відомо, що компанії Airbus та Boeing планують перетворити авіаційну галузь, зосередившись на нових матеріалах та передових виробничих процесах, які стануть головною перевагою у конкуренції з Китаєм.