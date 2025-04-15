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Постачання літаків опинилося під загрозою через тарифний хаос – FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Постачання літаків опинилося під загрозою через тарифний хаос – FT
Авіагалузь отримала нові проблеми через Трампа
фото із відкритих джерел

Авіакомпанія Ryanair попередила, що може відкласти постачання літаків Boeing, якщо вони подорожчають через митну політику Трампа

Готові літаки та деталі, що імпортуються до США, будуть обкладатися 10%-м податком, що викликало справжній шок у провідних європейських компаній. Про це пише «Главком» із посиланням на  Financial Times.

Глава Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що ірландська авіакомпанія може відкласти постачання літаків Boeing, якщо вони подорожчають.

«Якщо на ці літаки буде накладено мито, ми, швидше за все, відкладемо їх доставку. Ми можемо затримати їхню поставку і сподіватися, що здоровий глузд візьме гору», – сказав О'Лірі в інтерв'ю Financial Times.

Ryanair має отримати ще 25 літаків від  Boeing у серпні. Готові літаки та деталі, що імпортуються до США, будуть обкладатися 10%-м податком. Але виробництво літаків у Сполучених Штатах та інших країнах також стане дорожчим, оскільки виробники залежать від міжнародних ланцюжків поставок, що охоплюють Азію, Європу та США.

Невизначеність, пов'язана з тарифами, незвичайна для галузі, яка –за винятком 18-місячного періоду стягування мит у рамках спору про субсидії для Boeing та  Airbus  – здебільшого працювала без будь-яких торгових бар'єрів з 1979 року, пише Financial Times.

Ед Бастіан, виконавчий директор Delta Air Lines, заявив минулого тижня, що американський авіаперевізник відкладе свої замовлення Airbus, щоб не платити за тарифами. За даними авіаційної консалтингової компанії Cirium, планується, що цього року Delta отримає 10 широкофюзеляжних літаків із європейських заводів Airbus.

Напруга, що зростає у відносинах між США і Китаєм, також викликала занепокоєння серед китайських авіаперевізників. Як повідомляє FT з посиланням на обізнані джерела, шанхайська авіакомпанія Juneyao Airlines відклала доставку літака Boeing 787 через невизначеність.

Ланцюжки поставок у галузі охоплюють весь світ: і Airbus, і Boeing імпортують деталі для нових літаків із різних регіонів. Авіакомпанії та лізингодавці також закуповують запасні частини для свого парку літаків з обох боків Атлантики.

Нагадаємо, керівники європейських авіакомпаній попереджають мандрівників про можливі затримки багатьох рейсів цього літа.Європейська організація з безпеки аеронавігації Eurocontrol зазначає, що перебої в повітряному сполученні цього літнього сезону можуть бути ще значнішими, ніж минулого року. 

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Теги: авіація Європа літак

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