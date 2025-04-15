США виявили військовий літак РФ поблизу зони оборони Аляски

За словами військових, у понеділок перехоплення NORAD не було

Командування США відстежувало російський літак, коли він пролітав через спеціальну територію ADIZ

Американські військові повідомили, що Сполучені Штати виявили та відстежили російський військовий літак, який у понеділок увійшов у зону ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

«Ця російська активність в ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза», – йдеться у пресрелізі Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

За словами військових, у понеділок перехоплення NORAD не було. Вони додали, що Командування відстежувало російський літак, коли він пролітав через ADIZ, не увійшовши у повітряний простір США чи Канади.

ADIZ, зона розпізнавання протиповітряної оборони Північної Америки – це зона розпізнавання протиповітряної оборони (ПВО), яка охоплює повітряний простір навколо Сполучених Штатів і Канади , у якій в інтересах національної безпеки необхідні швидка ідентифікація, місцезнаходження та контроль цивільних літаків над землею чи водою. фото: wikipedia

ADIZ – це територія протяжністю 150 миль (241 кілометр) від території США, де країна вимагає, щоб літаки мали транспондери або ідентифікували себе. Територіальний повітряний простір Сполучених Штатів починається за 12 морських миль (22,2 кілометра) від берегової лінії.

Нагадаємо, Сполучені Штати заявили країнам «Групи семи», що вони не підтримають спільний документ із засудженням російського удару по Сумах 13 квітня, оскільки хочуть продовжувати перемовини з Кремлем.

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