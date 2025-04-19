Москва лобіює відкриття прямого авіасполучення зі США: заважає позиція ЄС – Politico

Без згоди ЄС російським авіаперевізникам буде нелегко літати до Сполучених Штатів

Окрім політичних рішень щодо санкцій існують «серйозні питання щодо безпеки»

Москва лобіює відкриття прямого авіасполучення зі Сполученими Штатами у рамках угоди про припинення вогню з Україною. Але є велика проблема з цією схемою – ЄС не зацікавлений, а без Європи на борту російським перевізникам буде непросто літати до США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, Брюссель також стурбований ризиками для безпеки польотів, які становлять підроблені та несертифіковані деталі, встановлені в російських літаках.

«По-перше, санкції ЄС проти Росії залишаються непохитними, що включає заборону на польоти російських авіакомпаній над повітряним простором ЄС», – сказав представник Єврокомісії.

Без згоди ЄС російським авіаперевізникам буде нелегко літати до Сполучених Штатів.

Окрім політичних рішень щодо санкцій, чиновник ЄС також вказав на «серйозні питання щодо безпеки», пов'язані з можливим відкриттям повітряного простору ЄС для російських літаків, оскільки «невідомо, чи належним чином обслуговувалися російські авіаоператори та служби повітряного руху протягом останніх трьох років, що ставить льотну придатність російського флоту під серйозний сумнів».

«Існує велика ймовірність того, що в літаки, які працюють на внутрішньому російському ринку, встановлюються контрафактні деталі», – сказав Сандер Старревельд, директор консалтингової компанії SIG Aviation.

Він додав, що дозвіл на комерційну експлуатацію цих літаків в Європі не тільки був би небезпечним, але й створив би ризик потрапляння контрафактних запчастин до ЄС.

З практичної точки зору, відкриття неба Європи для російських авіакомпаній, таких як флагман «Аерофлот», також покладе величезне навантаження на Агентство з авіаційної безпеки ЄС (EASA). Воно буде зобов'язане забезпечити рівень безпеки російських літаків, еквівалентний рівню безпеки літаків, які вже експлуатуються в ЄС, що займе багато часу.

На додаток до питань безпеки та сертифікації, багато російських літаків, можливо, більше ніколи не зможуть приземлитися в Європі, тому що вони насправді не російські, а були вкрадені в орендодавців після вторгнення.

«Деякі літаки можуть бути конфісковані відразу після приземлення в Європі через одностороннє рішення Росії націоналізувати орендовані літаки», – сказав Старревельд, зазначивши, що «існують величезні борги перед західними лізинговими компаніями, і я очікую, що вони спробують повернути якомога більше активів».

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