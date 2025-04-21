Президент Чехії оригінально привітав громадян з Великоднем (відео)

Минулоріч Павел теж привітав з Великоднем «з висоти»

Президент Чехії Петр Павел оригінально привітав громадян із Великоднем 2025 року, опублікувавши відео з кабіни навчально-бойового літака L-39 Skyfox. Як інформує «Главком», відповідне відео він опублікував у соцмережі.

У ролику, який він розмістив у соціальних мережах, президент побажав: «​Бажаю вам прекрасних великодніх свят і вільних днів, проведених так, як вам до вподоби».

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Це не перший випадок, коли президент використовує подібний формат для привітань; торік він також опублікував відео з польоту на Великдень. ​

Літак L-39 Skyfox, на якому літав Павел, є новітнім навчально-бойовим літаком чеського виробництва, який нещодавно поповнив флот ПС Чехії.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Чехії Петр Павел відвідав Одесу.

Тоді під час візиту в Україну він побував на виробництві штурмових гвинтівок Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka. Українські зброярі пройшли навчання в Чехії, і тепер впроваджують досвід та технології НАТО на потужностях українського заводу.