Президент Чехії оригінально привітав громадян з Великоднем (відео)
Минулоріч Павел теж привітав з Великоднем «з висоти»
Президент Чехії Петр Павел оригінально привітав громадян із Великоднем 2025 року, опублікувавши відео з кабіни навчально-бойового літака L-39 Skyfox. Як інформує «Главком», відповідне відео він опублікував у соцмережі.
У ролику, який він розмістив у соціальних мережах, президент побажав: «Бажаю вам прекрасних великодніх свят і вільних днів, проведених так, як вам до вподоби».
Це не перший випадок, коли президент використовує подібний формат для привітань; торік він також опублікував відео з польоту на Великдень.
Літак L-39 Skyfox, на якому літав Павел, є новітнім навчально-бойовим літаком чеського виробництва, який нещодавно поповнив флот ПС Чехії.
Нагадаємо, наприкінці березня президент Чехії Петр Павел відвідав Одесу.
Тоді під час візиту в Україну він побував на виробництві штурмових гвинтівок Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka. Українські зброярі пройшли навчання в Чехії, і тепер впроваджують досвід та технології НАТО на потужностях українського заводу.
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