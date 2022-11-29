Оприлюднено подробиці вечірнього обстрілу Дніпра

Рашисти поцілили у приватне підприємство Дніпра

Російські окупанти скерували на Дніпро кілька ракет. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа», – написав Резніченко.

Чиновник додав, що на місці працюють усі служби, деталі з’ясовуються.

Також була інформація, що Кривий Ріг опинився під обстрілами.

Раніше Генштаб повідомляв, що ворог утримує в готовності кораблі-носії крилатих ракет.

Також британська розвідка повідомила, чим рашисти переважно обстрілюють Херсон.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.