Генштаб попередив про загрозу посилення ракетних ударів із Білорусі

На території Білорусі немає необхідної кількості авіації РФ для ведення сухопутних наступальних дій

Російські терористи продовжують переміщення озброєнь та військової техніки до Білорусі. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов на брифінгу.

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Громов нагадав, що цього тижня противник перекинув на аеродром у Мачулищах винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинжал», а також літак далекого РЛС-виявлення А-50У.

Зазначається, що це свідчить про нарощування можливості агресора завдавати авіаційних ударів по території України.

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Водночас Громов наголосив, що на території Білорусі немає необхідної кількості авіації росіян для ведення сухопутних наступальних дій.

Нагадаємо, 3 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю».

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.