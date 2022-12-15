Окупанти в Криму готуються до висадки українського десанту – розвідка

Вздовж берега поблизу села Молочне обладнується мережа мінних загороджень

Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони. Про це повідомляє розвідка Міноборони України.

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«Рашисти в окупованому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту. Зокрема, вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей», – йдеться в повідомленні.

Також розвідка нагадала про встановлення окупантами так званих зубів дракона – рядів бетонних пірамідок, які мали б зупинити просування важкої техніки.

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Раніше генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим.

Нагадаємо, The Washington Post повідомляла, що українська деокупація Криму може спровокувати ядерну війну. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не змириться з втратою півострова, він може застосувати ядерну зброю.