Путін відтягує момент, коли йому доведеться визнати поразку РФ – ISW

Щоб уникнути ще більших проблем Путін скасував свою щорічну пресконференцію

На думку аналітиків, втеча РФ з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсувала плани Путіна проголосити перемогу під час звернення до федеральних зборів

Володимир Путін відклав своє щорічне звернення до федеральних зборів, оскільки невпевнений, що зможе продовжувати формувати російський інфопростір на тлі зростаючої критики його поведінки щодо вторгнення в Україну. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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У Кремлі спробували виправдати свого диктатора та заявили, що він може виступити з посланням у 2023 році.

«Втеча РФ з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсувала плани Путіна проголосити перемогу під час звернення до федеральних зборів», – зазначили аналітики.

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В ISW нагадали, як у березні 2014 року президент Росії скористався нагодою, щоб виголосити промову, в якій він оголосив про незаконну анексію Криму та міста Севастополь.

«Можливо, Путін все ще чекає та сподівається виголосити грандіозну переможну промову в 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати, що РФ не може досягти своїх цілей в Україні (визнати програш у війні)», – підкреслюють фахівці.

В Інституті також переконані, що, звертаючись до російської громадськості та еліт, диктатор може бути не впевнений у своїй здатності виправдати вартість війни проти внутрішніх і глобальних проблем Росії.

«Перемога в Україні могла б дозволити Путіну замаскувати російські людські та фінансові втрати, як це було в 2014 році, але РФ не мала жодних успіхів на полі бою після окупації Лисичанська у липні», – пояснюють у звіті.

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Водночас президент Росії продовжив сіяти паніку серед населення, коли нечітко відповідав на запитання щодо тривалості війни та другої хвилі мобілізації. Таким чином він викликав критику й плутанину серед провоєної спільноти.

А втеча росіян з Херсона розлютила навіть ідеологів «русского міра», які почали сумніватися у відданості та здатності Путіна створити «Велику Росію».

Щоб уникнути ще більших проблем диктатор скасував свою щорічну пресконференцію з представниками російської громадськості.

«Схоже, що Путін все частіше звертається до сценарію та попередньо записаних виступів. Так він намагається запобігти ризикам, пов’язаним із відповіддю на складні запитання щодо невдач Росії у війні проти України», – додали в ISW.

Ключові висновки:

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