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Путін відтягує момент, коли йому доведеться визнати поразку РФ – ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путін відтягує момент, коли йому доведеться визнати поразку РФ – ISW
Щоб уникнути ще більших проблем Путін скасував свою щорічну пресконференцію
фото з відкритих джерел

На думку аналітиків, втеча РФ з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсувала плани Путіна проголосити перемогу під час звернення до федеральних зборів

Володимир Путін відклав своє щорічне звернення до федеральних зборів, оскільки невпевнений, що зможе продовжувати формувати російський інфопростір на тлі зростаючої критики його поведінки щодо вторгнення в Україну. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У Кремлі спробували виправдати свого диктатора та заявили, що він може виступити з посланням у 2023 році.

«Втеча РФ з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсувала плани Путіна проголосити перемогу під час звернення до федеральних зборів», – зазначили аналітики.

В ISW нагадали, як у березні 2014 року президент Росії скористався нагодою, щоб виголосити промову, в якій він оголосив про незаконну анексію Криму та міста Севастополь.

«Можливо, Путін все ще чекає та сподівається виголосити грандіозну переможну промову в 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати, що РФ не може досягти своїх цілей в Україні (визнати програш у війні)», – підкреслюють фахівці.

В Інституті також переконані, що, звертаючись до російської громадськості та еліт, диктатор може бути не впевнений у своїй здатності виправдати вартість війни проти внутрішніх і глобальних проблем Росії.

«Перемога в Україні могла б дозволити Путіну замаскувати російські людські та фінансові втрати, як це було в 2014 році, але РФ не мала жодних успіхів на полі бою після окупації Лисичанська у липні», – пояснюють у звіті.

Водночас президент Росії продовжив сіяти паніку серед населення, коли нечітко відповідав на запитання щодо тривалості війни та другої хвилі мобілізації. Таким чином він викликав критику й плутанину серед провоєної спільноти.

А втеча росіян з Херсона розлютила навіть ідеологів «русского міра», які почали сумніватися у відданості та здатності Путіна створити «Велику Росію».

Щоб уникнути ще більших проблем диктатор скасував свою щорічну пресконференцію з представниками російської громадськості.

«Схоже, що Путін все частіше звертається до сценарію та попередньо записаних виступів. Так він намагається запобігти ризикам, пов’язаним із відповіддю на складні запитання щодо невдач Росії у війні проти України», – додали в ISW.

Ключові висновки:

  • Українські чиновники прогнозують, що російські війська можуть спробувати розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023 року.

  • Українська протиповітряна оборона збила всі безпілотники, які російські війська запускали 14 грудня.

  • Українські джерела повідомляли, що 64 військовополонені повернулися на контрольовану Україною територію.

  • Імовірно, Кремль посилить інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити українську владу як ту що утискає релігійні свободи і свободи преси.

  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії, а російські вели контратаки в районі Сватового та Кремінного.

  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.

  • Російські війська продовжували оборону на південь від Дніпра в Херсонській області.

  • Кремлівські чиновники визнали, що отримували скарги щодо мобілізації, незважаючи на її «фактичне завершення».

  • Українські партизани продовжують допомагати українським силам у виявленні російських цілей.

Нагадаємо, в Росії почалась істерика через передачу Україні систем Patriot.

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Теги: Україна росія путін війна

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