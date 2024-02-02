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Стратегія Залужного створить ЗСУ умови для наступу – американські аналітики

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стратегія Залужного створить ЗСУ умови для наступу – американські аналітики
Залужний заявив, що «нестабільна політична ситуація навколо України» призвела до зменшення міжнародної військової підтримки
фото з відкритих джерел

Стратегія Залужного спрямована на те, щоб компенсувати нинішні виклики для України та отримати переваги над російською армією

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний представив загальну стратегію, яка допоможе українським захисникам перехопити ініціативу на фронті та зберегти її для сприяння перемогам на полі бою, незважаючи на чисельну перевагу Росії в живій силі та техніці. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Стратегія Залужного спрямована на те, щоб компенсувати нинішні виклики для України та отримати переваги над російською армією шляхом широких технологічних інновацій та адаптації. 1 лютого було опубліковане есе генерала під назвою «Про сучасний план воєнних дій у російсько-українській війні: у боротьбі за ініціативу», в якому Залужний стверджував, що вимоги до будь-якої війни є унікальними і що ці вимоги диктують унікальну стратегію перемоги.

Головнокомандувач ЗСУ визначив «вирішальні умови» для проведення успішних операцій, до яких входять:

  • досягнення абсолютної переваги в повітрі для забезпечення ефективного вогню, логістики та розвідки;
  • перехоплення ініціативи шляхом позбавлення ворога можливості проводити наступальні або оборонні операції;
  • збільшення мобільності за обмеження мобільності російських військ;
  • забезпечення безпечного доступу до невизначених ключових ліній і важливої місцевості;
  • позбавлення російських сил будь-яких можливостей відбити втрачені позиції та посилити їхні оперативні зусилля.

Залужний також стверджував, що швидкий розвиток нових технологій змінює засоби, за допомогою яких Україна може досягти цих «вирішальних умов», і що українські війська не можуть використовувати звичайні методи для досягнення цих умов, враховуючи здатність Росії мобілізувати людей, що переважає. Головком вказав, що нові технологічні засоби, такі як дрони, безпілотні системи, системна інтеграція та інші передові технологічні системи, можуть дозволити ЗСУ максимізувати бойовий потенціал, використовуючи менше ресурсів, і завдати максимальної шкоди окупантам.

Генерал зазначив у публікації, що обмеження України та геополітичні виклики спонукають її продовжувати розвиток та інституціоналізацію цих нових засобів.

Залужний заявив, що «нестабільна політична ситуація навколо України» призвела до зменшення міжнародної військової підтримки. За його оцінками, Росія, ймовірно, намагатиметься провокувати інші конфлікти, щоб ще більше відвернути увагу Заходу від України. Генерал вказав, що партнери України виснажили запаси своїх ракет та артилерії, боєприпасів без засобів для швидкого виробництва цієї зброї.

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що розвиток військового арсеналу та техніки може вирвати Україну із позицій оборонної війни. Зокрема мова йде про безпілотники. 

Читайте також: План війни змінився. Переклад статті Валерія Залужного для CNN
Теги: Валерій Залужний війна

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