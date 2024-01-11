ЗСУ потужно вдарили з Himars по окупантах у Токмаку

ЗСУ ефективно використовують ракетні комплекси Himars для ударів по ворогу

У Токмаку прогриміло дев'ять вибухів

У четвер, 11 січня, на світанку в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

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Вибухи лунали близько 5-ї години ранку.

За даними Братчука, українські військові вдарили по окупантах з артилерійського ракетного комплексу Himars.

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«Дві з половиною години тому в Токмак прилетіло 9 палких привітань від пана Хаймарса», – написав він у телеграм-каналі.

Братчук пожартував, що це – страйк.

Про наслідки ударів по окупантах у Токмаку поки що не повідомляється.

Офіційної інформації від командування ЗСУ про удари по Токмаку поки що теж не було.

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Нагадаємо, гучні вибухи у тимчасово окупованому Токмаку гриміли вранці 24 грудня 2023 року.

Повідомлялося, що російські окупанти на Запорізькому напрямку намагаються побудувати оборону, як нацисти під час Другої світової війни.