Залужний відвідав Куп’янський напрямок (фото)

Командувач ОСУВ «Хортиця» Сирський ознайомив Залужного та Умєрова із ситуацією навколо Куп'янська

Залужний зустрівся з командирами підрозділів, які воюють на Куп'янському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 9 січня, відвідав позиції в районі міста Куп'янськ у Харківській області. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Зазначається, що окрім Залужного район Куп'янська відвідали міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією навколо Куп'янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.

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За словами військових, успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.

Командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив Залужного та Умєрова із ситуацією навколо Куп'янська фото: mil.gov.ua/Міноборони

«Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть прийняті найближчим часом - ворогу не сподобається», – наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph написало, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи інформацію про те, що РФ готує повторний наступ на Харків, каже - наразі концентрації військових підрозділів росіян на кордоні не зафіксовано.

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Також розвідка назвала напрямок, де росіяни можуть піти в наступ.

Як повідомив військовий експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко російські окупанти зосередили в Білгороді близько 12 тис. військ.