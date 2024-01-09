Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Залужний відвідав Куп’янський напрямок (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Залужний відвідав Куп’янський напрямок (фото)
Командувач ОСУВ «Хортиця» Сирський ознайомив Залужного та Умєрова із ситуацією навколо Куп'янська
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Залужний зустрівся з командирами підрозділів, які воюють на Куп'янському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 9 січня, відвідав позиції в районі міста Куп'янськ у Харківській області. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що окрім Залужного район Куп'янська відвідали міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією навколо Куп'янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.

За словами військових, успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.

Командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив Залужного та Умєрова із ситуацією навколо Куп'янська
Командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив Залужного та Умєрова із ситуацією навколо Куп'янська
фото: mil.gov.ua/Міноборони

«Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть прийняті найближчим часом - ворогу не сподобається», – наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph написало, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи інформацію про те, що РФ готує повторний наступ на Харків, каже - наразі концентрації військових підрозділів росіян на кордоні не зафіксовано.

Також розвідка назвала напрямок, де росіяни можуть піти в наступ.

Як повідомив військовий експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко російські окупанти зосередили в Білгороді близько 12 тис. військ.

Теги: війна Валерій Залужний Міноборони Рустем Умєров Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові лунають вибухи
Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову
Вчора, 07:43
У Харкові пролунали вибухи під час тривоги
У Харкові пролунали вибухи під час тривоги
6 сiчня, 10:21
BAE Systems готується відновити виробництво компонентів для гаубиць М777
Британія хоче відновити виробництво гаубиць М777 через війну в Україні
4 сiчня, 19:06
РФ вдарила ракетами по Запоріжжю
У Запоріжжі четверо загиблих після ракетної атаки
29 грудня, 2023, 13:24
Нардеп Дунда пропонує запровадити в Україні загальнодержавну мобілізацію
«Слуга народу» спрогнозував долю скандального проєкту про мобілізацію
28 грудня, 2023, 07:48
Все, що росіяни залишили від Мар'їнки
Тарнавський пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку
27 грудня, 2023, 10:26
Лукашенко заявив про «крах», якщо війна не закінчиться у 2024 році
Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео)
25 грудня, 2023, 18:47
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії пояснив, чим загрожує Європі поразка України у війні
22 грудня, 2023, 07:21
Папа Римський повідомив, чи збирається залишати посаду у зв'язку із проблемами зі здоров'ям
Папа Римський розповів, де хоче бути похований і згадав про Україну
13 грудня, 2023, 15:07

Події в Україні

Україна понад рік чекає на систему ППО, яку обіцяла передати Канада
Україна понад рік чекає на систему ППО, яку обіцяла передати Канада
Залужний відвідав Куп’янський напрямок (фото)
Залужний відвідав Куп’янський напрямок (фото)
Смерть Віталія Білоножка, «Нова пошта» змінює назву. Головне за 9 січня
Смерть Віталія Білоножка, «Нова пошта» змінює назву. Головне за 9 січня
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на сімох напрямках – Генштаб
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на сімох напрямках – Генштаб
Де в Україні найдорожча оренда житла та найменше корупції: рекорди областей у 2023-му
Де в Україні найдорожча оренда житла та найменше корупції: рекорди областей у 2023-му
Іспанія передала Україні допомогу для фронту (відео)
Іспанія передала Україні допомогу для фронту (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
66K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
58K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
37K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
37K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
23K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву

Новини

Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Сьогодні, 19:28
Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 05:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Вчора, 08:46

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua