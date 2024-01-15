Командування окупантів проводить експеримент у штурмових дивізіях

Російських військових кидають на «м’ясні» штурми

Командування окупаційних військ вигадало, як змусити своїх солдатів йти на «м’ясні» штурми. Про повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 15 січня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російські військові все частіше відмовляються гинути за недолугі цілі свого лідера, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання, які спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі», – йдеться в повідомленні.

Так, за інформацією Генштабу ЗСУ, особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії військ РФ систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Ці препарати призводять до ейфорії та притуплюють біль. Солдати, які їх вживають, легше погоджуються на «м’ясні» штурми, не побоюючись поранень або загибелі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.

Відомо, що польові шпиталі міноборони РФ переповнені та не справляються з кількістю постраждалих окупантів, що після «м’ясних» штурмів у великій кількості прибувають щодня.

Крім того, почастішали випадки добровільної здачі окупантів у полон. Так, нещодавно через холод щонайменше десять російських військових на Куп'янському напрямку здалися в полон.