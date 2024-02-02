Залужний розповів, що допоможе Україні вийти з позиційної війни

Залужний вважає, що головною причиною зміни стратегії та способів застосування військ є розвиток озброєння та військової техніки

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що розвиток військового арсеналу та техніки може вирвати Україну із позицій оборонної війни. Зокрема мова йде про безпілотники. Про це повідомляє CNN.

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За словами Залужного, головною причиною зміни стратегії та способів застосування військ є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем. Він зауважив, що їх застосування стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань.

«Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин», – каже Залужний.

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Однак він вважає, що наразі є низка факторів, які безумовно впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони.

На його думку, це нестабільна політична ситуація навколо України. А також висока ймовірність провокування Росією низки конфліктів за прикладом Ізраїлю та Ємену і відволікання основних партнерів від підтримки України.

Залужний звернув увагу і на виснаженість партнерів, зокрема їх запасів ракет та боєприпасів до артилерії та ППО. На це вплинула висока інтенсивність бойових дій в Україні та неможливість їх швидкого виготовлення на фоні світового дефіциту пороху.

Раніше повідомлялося, що ключовими завданнями України цьогоріч є створення системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами, запровадження нової філософії ведення бойових дій та опановування Силами оборони нових бойових можливостей.