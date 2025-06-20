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Створено угруповання Сил безпілотних систем, проведено обмін полоненими. Головне за 20 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Створено угруповання Сил безпілотних систем, проведено обмін полоненими. Головне за 20 червня
Звільнені воїни перебували у російській неволі понад два роки
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Серед звільнених з полону – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини

Україна та Росія провели новий обмін полоненими, Зеленський запровадив санкції проти компаній, повʼязаних з виробництвом російських дронів, МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС. «Главком» склав добірку новин 20 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна та Росія провели новий обмін полоненими

Україна провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

Створено угруповання Сил безпілотних систем, проведено обмін полоненими. Головне за 20 червня фото 1
Створено угруповання Сил безпілотних систем, проведено обмін полоненими. Головне за 20 червня фото 2

«Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні!» – наголосив президент.

Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, звільнені військові мають поранення або важкі медичні діагнози, зокрема епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностували втрату ваги. Усіх захисників буде доправлено до медичних центрів для всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації.

Зеленський запровадив санкції проти компаній, повʼязаних з виробництвом російських дронів

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №415/2025.

До санкційного списку потрапили підприємства російського військово-промислового комплексу та кілька китайських компаній, які постачають РФ комплектуючі та обладнання в обхід санкцій. Під обмеження потрапили й інші оборонні підприємства РФ. Деякі з них діють на тимчасово окупованих територіях України.

Новий санкційний пакет стосується осіб, які залучені до розробки та виробництва БпЛА «Герань», «Орлан-10», «SuperCam» тощо.

МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС

МАГАТЕ в ході обговорень з окупаційною адміністрацією та Ростехнаглядом дійшли згоди, що запуск енергоблоків на Запорізькій АЕС є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об’єкті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

«Виходячи з обговорень на майданчику цього тижня, очевидно, що між усіма сторонами існує загальний консенсус щодо того, що Запорізька атомна електростанція не може знову розпочати роботу, доки ця широкомасштабна війна продовжує загрожувати ядерній безпеці на майданчику», – заявив Гроссі.

За словами гендиректора, команда МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, була поінформована про те, що проблеми, пов’язані з наявністю охолоджувальної води та електроенергії за межами станції, мають бути повністю вирішені до того, як будь-який з її реакторів може бути перезапущений.

Як зазначили в агентстві, вказані передумови для будь-якого майбутнього рішення про виведення шести реакторів Запорізької АЕС з поточного стану холодної зупинки були доведені до відома команди МАГАТЕ під час її переговорів з окупаційним керівництвом станції та Ростехнаглядом, який цього тижня проводить передліцензійну інспекцію на енергоблоках № 1 і 2 ЗАЕС. Чинні ліцензії на експлуатацію, видані Державною інспекцією ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) закінчуються в грудні цього року та в лютому 2026 року відповідно.

Ситуація з електропостачанням за межами майданчика ЗАЕС також залишається вкрай нестабільною: наразі функціонує лише одна лінія електропередач порівняно з десятьма до початку великого вторгнення. Окрім того, руйнування Каховської дамби в середині 2023 року означає, що станція не має достатньої кількості води для охолодження шести працюючих реакторів.

Протягом цього тижня команда МАГАТЕ спостерігала за проведенням різних робіт з технічного обслуговування на майданчику, в тому числі на частинах системи безпеки пʼятого енергоблока та на головному трансформаторі четвертого енергоблока, на якому розпочався плановий період технічного обслуговування.

«Команді повідомили, що насос в одній з 11 свердловин підземних вод на майданчику, побудованих після руйнування Каховської дамби, наразі не працює і буде замінений. Десять свердловин, що залишилися, продовжують забезпечувати достатній потік води, необхідний для зупинених реакторів», – йдеться в заяві.

Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ

З метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили безпілотних систем.

«Угруповання об’єднує всі військові частини СБС та лінії дронів. Вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління – з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БпЛА. Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем», – йдеться у дописі.

Зазначається, що більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання. Командування угрупованням здійснює командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

«Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС. Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні», – наголосили Сили безпілотних систем.

Поліція затримала мера Бердичева Орлюка

У Бердичеві затримано міського голову Сергія Орлюка в рамках розслідування за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

В коментарі речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Наталія Калиновська підтвердила факт затримання Сергія Орлюка.

«Так, ми підтверджуємо факт викриття посадовця Бердичівської міської ради. Поки що йдуть процесуальні дії на місці. Кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Наразі це вся інформація, яку я можу вам надати», – сказала Калиновська.

Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ санкції Володимир Зеленський ЗСУ обмін полоненими

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