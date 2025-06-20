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Україна та Росія провели новий обмін полоненими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Звільнені воїни перебували у російській неволі понад два роки
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Кожен військовий, який повернувся в межах сьогоднішнього обміну, має поранення або важкі медичні діагнози

Україна провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

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«Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні!» – наголосив президент.

Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, звільнені військові мають поранення або важкі медичні діагнози, зокрема епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностували втрату ваги. Усіх захисників буде доправлено до медичних центрів для всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації.

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фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, що 19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

До слова, Росія планує цього тижня кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Рішення про початок кампанії було ухвалено особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації кремлівського лідера.

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Теги: обмін полоненими Володимир Зеленський

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