Росія вже втратила в Україні техніки на $95 млрд
Оприлюднено статистику втрат техніки російської армії в Україні
Станом на 30 травня 2025 року вартість втрат російської армії починаючи з 24 лютого 2022 за приблизними підрахунками склала $95 164. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Мінфіну.
Зокрема, окупанти втратили:
- засобів ППО на $8,2 млн;
- бойових броньованих машин на $13,5 млн;
- гармат на $22,7 млн;
- автомобілів та автоцистерн на $7,4 млн;
- гелікоптерів на $3,5 млн;
- крилатих ракет на $9,7 млн;
- РСЗВ на $1,2 млн;
- літаків $6,9 млн;
- кораблів (катерів) на $1,4 млн;
- танків на $16,8 млн;
- БПЛА на $3,3 млн.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 30 травня 2025 року.
Таким чином РФ у війні з Україною станом на 30 травня втратила:
- особового складу – близько 986080 (+1140) осіб;
- танків – 10865 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 22647 (+2) од,
- артилерійських систем – 28421 (+35) од;
- РСЗВ – 1398 (+1) од;
- засоби ППО – 1171 (+1) од;
- літаків – 372 (+0) од;
- гелікоптерів – 336 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38070 (+71);
- крилаті ракети – 3265 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50089 (+74) од;
- спеціальна техніка – 3902 (+0).
До слова, триває 1192-й день повномасштабної війни.
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