Росія вже втратила в Україні техніки на $95 млрд

Окупанти втратила в Україні бойових броньованих машин на $13,5 млн

Оприлюднено статистику втрат техніки російської армії в Україні

Станом на 30 травня 2025 року вартість втрат російської армії починаючи з 24 лютого 2022 за приблизними підрахунками склала $95 164. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, окупанти втратили:

засобів ППО на $8,2 млн;

бойових броньованих машин на $13,5 млн;

гармат на $22,7 млн;

автомобілів та автоцистерн на $7,4 млн;

гелікоптерів на $3,5 млн;

крилатих ракет на $9,7 млн;

РСЗВ на $1,2 млн;

літаків $6,9 млн;

кораблів (катерів) на $1,4 млн;

танків на $16,8 млн;

БПЛА на $3,3 млн.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 30 травня 2025 року.

Таким чином РФ у війні з Україною станом на 30 травня втратила:

особового складу – близько 986080 (+1140) осіб;

танків – 10865 (+1) од;

бойових броньованих машин – 22647 (+2) од,

артилерійських систем – 28421 (+35) од;

РСЗВ – 1398 (+1) од;

засоби ППО – 1171 (+1) од;

літаків – 372 (+0) од;

гелікоптерів – 336 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38070 (+71);

крилаті ракети – 3265 (+0);

кораблі /катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 50089 (+74) од;

спеціальна техніка – 3902 (+0).

До слова, триває 1192-й день повномасштабної війни.