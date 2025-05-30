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Росія вже втратила в Україні техніки на $95 млрд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Росія вже втратила в Україні техніки на $95 млрд
Окупанти втратила в Україні бойових броньованих машин на $13,5 млн
фото з відкритих джерел

Оприлюднено статистику втрат техніки російської армії в Україні

Станом на 30 травня 2025 року вартість втрат російської армії починаючи з 24 лютого 2022 за приблизними підрахунками склала $95 164. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, окупанти втратили:

  • засобів ППО на $8,2 млн;
  • бойових броньованих машин на $13,5 млн;
  • гармат на $22,7 млн;
  • автомобілів та автоцистерн на $7,4 млн;
  • гелікоптерів на $3,5 млн;
  • крилатих ракет на $9,7 млн;
  • РСЗВ на $1,2 млн;
  • літаків $6,9 млн;
  • кораблів (катерів) на $1,4 млн;
  • танків на $16,8 млн;
  • БПЛА на $3,3 млн.
Росія вже втратила в Україні техніки на $95 млрд фото 1

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 30 травня 2025 року.

Таким чином РФ у війні з Україною станом на 30 травня втратила:

  • особового складу – близько 986080 (+1140) осіб;
  • танків – 10865 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22647 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28421 (+35) од;
  • РСЗВ – 1398 (+1) од;
  • засоби ППО  – 1171 (+1) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38070 (+71);
  • крилаті ракети – 3265 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 50089 (+74) од;
  • спеціальна техніка – 3902 (+0).

До слова, триває 1192-й день повномасштабної війни.

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Теги: ЗСУ окупанти війна Генштаб втрати військова техніка

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