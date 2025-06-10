Повітряні сили показали, як цієї ночі збивали «шахеди» над Одесою

Вночі було знищено сім ворожих ударних безпілотників типу Shahed

Повітряні сили показали, як нищили ворожих російських «шахедів» у ніч на 10 червня в небі над Одесою. Як передає «Главком», відео опублікували українські захисники.

Так, вночі 10 червня 2025 року на Одещині воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування «Південь» знищили сім ворожих ударних безпілотників типу Shahed.

⚡️Вночі 10 червня 2025 року на Одещині воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" знищили 7 ворожих ударних безпілотників типу «Shahed».



📹 На відео – нічна бойова робота захисників неба. pic.twitter.com/2OMX9PiTnx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2025

На відео помітно, як декілька ворожих безпілотників падають після ураження у Чорне море.

Момент падіння безпілотника у море фото: скриншот відео

Нагадаємо, Київ опинився в густій димовій завісі після масованого обстрілу. Російські терористи обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив столицю. Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей. Від атаки РФ вкотре постраждала Лук’янівка.

Також є влучання в Одесі. Так, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.