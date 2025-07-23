«Підтримав позицію президента». Беленюк розповів, чому голосував за обмеження повноважень НАБУ і САП

Беленюк згадав про внутрішньополітичні виклики

Олімпійський чемпіон та народний депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк у коментарі Tribuna.com прокоментував своє рішення підтримати законопроєкт 12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Про це повідомляє «Главком».

«Підтримав позицію президента щодо цього питання в контексті зовнішніх та внутрішньополітичних викликів», – сказав Беленюк.

Нагадаємо, народний депутат України від партії «Слуга народу» та почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк розповів про своє рішення підтримати законопроєкт 12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП.

«Ми буквально це питання обговорювали, бо ви не перший, хто запитує про те, чому ми це підтримали і за це проголосували. Мабуть, бо вони займалися не до кінця тим, що потрібно робити. Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно, показували немаленький обʼєм роботи, передавали далі в прокуратуру. Далі їх не цікавило те, що буде відбуватися – головне пришити людині якусь проблему, а доводити зворотне – це твоя особиста проблема стає. Плюс до того ще був скандал, який був нещодавно (йдеться про масові обшуки в НАБУ 21 липня, які СБУ та Офіс Генпрокурора назвали «спецоперацією з нейтралізації російського впливу на НАБУ», і затримання одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова – прим.)», – заявив Вірастюк.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

До слова, за законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу».

Згодом президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як відомо, перед цим на акції протесту проти підписання закону вийшли люди в низці міст. Зокрема, у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Полтаві та Тернополі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагали, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.