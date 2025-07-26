Обіцяв зняти з розшуку за $3,5 тис. У Києві затримано посадовця ТЦК

Посадовця ТЦК було затримано під час одержання грошей

Начальник збірного пункту Київського міського ТЦК вимагав гроші за те, аби зняти військовозобовʼязаного з розшуку

Правоохоронці Офісу генерального прокурора викрили начальника збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування. Його підозрюють у вимаганні грошей у військовозобовʼязаного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

За даними слідства, посадовець вимагав і отримав від громадянина $3,5 тис. За ці гроші підозрюваний обіцяв зняти чоловіка з розшуку у Солом'янському ТЦК та СП. Фігуранта було затримано під час одержання неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовця ТЦК було затримано під час отримання хабаря фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Прокурори повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також за клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі у межах кримінального провадження правоохоронці перевіряють інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами.

Нагадаємо, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця столиці, який намагався незаконно переправити військовозобов'язаних через український кордон до Молдови.

До слова, Україна щомісяця мобілізує близько 30 тис. особового складу. Водночас закон вимагає, щоб питанням мобілізації займалася місцева влада, а не військові.