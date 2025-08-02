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Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: що відомо про причетність посадовців Нацгвардії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: що відомо про причетність посадовців Нацгвардії
НАБУ викрило корупційну схему за участі військовослужбовців Нацгвардії
фото: НАБУ

У Національній гвардії впроваджують системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання

Після викриття корупційної схеми за участі військовослужбовців Нацгвардії фігурантів справи відсторонили від посад. Розпочато службове розслідування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

«Міністерство внутрішніх справ послідовно і принципово протидіє корупції на всіх рівнях. Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії – це результат роботи колег-правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону», – наголосив Клименко.

Клименко зауважив, що, за його вказівкою негайно було розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів від посад.

«Але реакція – ще не все. У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю», – додав він.

Міністр наголосив, що воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності.

«Ми будуємо систему, в якій чесна служба – під захистом, а за порушення буде невідворотна відповідальність», – підсумував Клименко.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Правоохоронці не називають фігурантів, однак народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що НАБУ спіймало на хабарі народного депутата від «Слуг» Олексія Кузнєцова.

Також стало відомо, що фракція «Слуга народу» призупинила членство підозрюваного у корупції нардепа. 

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Теги: депутат НАБУ Нацгвардія САП розслідування корупція фракція Ігор Клименко

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